Зеленський виграв у Верховному суді справу у кандидата в президенти



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Володимир Зеленський

Литвиненкок просила суд встановити факт порушення фінансування виборчої кампанії Зеленського

Верховний Суд України відмовив у задоволенні позову кандидата в президенти України, журналістки Юлії Литвиненко до кандидата в президенти Володимира Зеленського та телеканалу «1+1».

Юлія Литвиненко вимагала визнати протиправною передвиборною агітацією участь Зеленського у ролі ведучого телепередачі «Ліга Сміху», яка транслювалася 15 лютого на телеканалі «1+1».

Крім того, журналістка просила суд встановити факт порушення фінансування виборчої кампанії Зеленського.

У понеділок, 25 лютого, Верховний Суд визнав позов безпідставним і відмовив у його задоволенні в повному обсязі.

Нагадаємо, що загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей), показало, що серед кандидатів на президентську посаду лідерами є Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

Джерело: УНН