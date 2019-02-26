Зеленський виграв у Верховному суді справу у кандидата в президенти
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Литвиненкок просила суд встановити факт порушення фінансування виборчої кампанії Зеленського
Юлія Литвиненко вимагала визнати протиправною передвиборною агітацією участь Зеленського у ролі ведучого телепередачі «Ліга Сміху», яка транслювалася 15 лютого на телеканалі «1+1».
Крім того, журналістка просила суд встановити факт порушення фінансування виборчої кампанії Зеленського.
У понеділок, 25 лютого, Верховний Суд визнав позов безпідставним і відмовив у його задоволенні в повному обсязі.
Нагадаємо, що загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей), показало, що серед кандидатів на президентську посаду лідерами є Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.
Джерело: УНН