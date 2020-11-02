«Мовне» засідання Конституційного суду відбудеться у вівторок

КСУ продовжить розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону про мову

Збори суддів Конституційного суду України щодо закону про мову, які спочатку планувалися на 11:00 2 листопада, відбудуться у вівторок.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

На поточному тижні КСУ планує розглянути подання про конституційність законів Про забезпечення функціонування української мови як державної, Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, а також продовжить розгляд справи щодо тлумачення понять права власності на землю і «гідних умовах життя», почне розгляд конституційності положень Кримінального кодексу, що стосуються процедури спеціальної конфіскації.

Як вже відомо, 2 листопада о 12:00 Велика палата КСУ продовжує розгляд справи в закритій частині пленарного засідання за поданням 46 народних депутатів про офіційне тлумачення норм Конституції, що стосуються права власності на землю.

3 листопада Велика палата КСУ продовжить розгляд подання про відповідність Конституції закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», також продовжить розгляд справи за поданням про офіційне тлумачення норм преамбули Конституції про «гідні умови життя».

Ще одним пунктом порядку денного КСУ на вівторок значиться продовження розгляду справи за поданням про конституційність закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Крім того, у вівторок суд розгляне питання відкриття конституційного провадження за поданням 47 народних депутатів про відповідність Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування процедури спеціальної конфіскації.

Всі зазначені уявлення будуть розглядатися в закритій частині пленарного засідання.

5 листопада значиться Велика палата КСУ розгляне на відкритій частині пленарного засідання конституційне подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень статей 96−1, 96−2 Кримінального кодексу України, які регламентують процедуру і випадки застосування спеціальної конфіскації.

У свою чергу віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ході погоджувальної ради заявив, що порядок денний роботи КСУ було змінено «з порушенням усіх процедур».

У зв’язку з цим він закликав зупинитися і не приймати незаконні, неконституційні рішення і почати шукати вихід з ситуації, що склалася.

Стефанчук підкреслив, що Верховна Рада повинна доукомплектувати на поточному тижні склад Конституційного суду.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт закону про поновлення е-декларування зареєструють у Раді до кінця дня.

Також стало відомо, що сьогодні «Слуги народу» сьогодні обговорять законопроєкт Зеленського щодо звільннення суддів КСУ.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.



