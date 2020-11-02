Зеленський запропонував главі КСУ самому піти у відставку

Президент зазначив, що у КСУ є судді, які не підтримували рішення щодо електронного декларування, але, на його думку, навіть вони мають піти у відставку

Президент Володимир Зеленський запропонував главі Конституційного суду Олександру Тупицькому самому піти у відставку, «щоб люди не ламали голову», як вирішити ситуацію з КСУ.

Про це Зеленський заявив в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

«Я не хочу образити його. Якщо у нього залишилась хоч яка гідність... У нього є поруч сім’я, люди, які бачать реакцію суспільства, політиків, президента... Мені здається, щоб вийти із цієї ситуації, щоб люди не ламали голову, як ухвалювати той чи інший закон, він має просто піти у відставку. Я вважаю, що це найліберальніше рішення, яке можемо сьогодні ухвалити і потім перейти до оновлення складу Конституційного суду», - сказав глава держави.

За його словами, з чинним складом Конституційного суду в Україні не буде жодних кроків вперед. Міжнародні партнери пропонують різні варіанти розвитку ситуації й підтримують оновлення складу суду.

Президент додав, що у КСУ є судді, які не підтримували рішення щодо електронного декларування, але, на його думку, навіть вони мають піти у відставку.

«Тоді в них є чесний справедливий шанс стати суддею оновленого Конституційного Суду, і це буде справедливо, і всі це приймуть, і суспільство буде підтримувати таке рішення», - переконаний він.

Як повідомлялося, Конституційний Суд спростував інформацію про скасування «мовного» закону.

3 листопада, планується «мовне» засідання Конституційного Суду

Стало відомо, що «Слуги народу» 2 листопада обговорять законопроєкт Зеленського щодо звільннення суддів КСУ.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.