Конституційний Суд спростував інформацію про скасування «мовного» закону

Журналісти не звернули увагу на те, що сьогодні лише 2 листопада і в порядку денному суду немає розгляду цієї справи, - пресслужба

Конституційний Суд України спростовує інформацію щодо скасування закону про українську мову 3 листопада. Про це повідомляє пресслужба суду.

«Конституційний Суд України спростовує відверту брехню, розміщену на сайті «24 каналу». Там йдеться про те, що Конституційний Суд 3 листопада скасував закон про українську мову. Журналісти видання так поспішали повідомити цю сенсаційну новину, що не звернули увагу на те, що сьогодні лише 2 листопада і в порядку денному Конституційного Суду України немає розгляду цієї справи», – йдеться в повідомленні.

Суд також додав, що поширюючи цю новину, видання посилається на офіційний веб-сайт Конституційного Суду, який із невідомих причин перестав працювати.

У свою чергу «24 канал» пояснив, що публікацію на сайті було розміщено помилково.

«З огляду на резонансність діяльності Конституційного Суду останнім часом, «24 канал» почав готувати заготовки на наступні питання, які розгляне КСУ, як на визнання закону конституційним, так і на буцімто неконституційним. Так діють й інші ЗМІ – це зроблено для того, аби оперативно передати інформацію, яка хвилює суспільство. Втім, у цьому процесі трапилася прикра технічна помилка й одна з версій публікації випадково була опублікована», – пояснили на сайті телеканалу.

«24 канал» вибачився перед читачами за це непорозуміння.

Як повідомлялося, завтра, 3 листопада, планується «мовне» засідання Конституційного Суду

Стало відомо, що «Слуги народу» сьогодні обговорять законопроєкт Зеленського щодо звільннення суддів КСУ.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.