Закон про мову. Конституційний суд проведе закрите засідання 3 листопада

Конституційний суд України продовжить розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону про мову

Конституційний суд України планує в закритому режимі розглянути 3 листопада справу щодо конституційності закону про мову.

Про це йдеться у проєкті порядку денного засідань Конституційного суду.

«Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (закрита частина пленарного засідання)», – зазначається у повідомленні.

Початок розгляду справи запланований на 10 годину ранку.

Як відомо, 7 липня Конституційний суд України розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Нардепи, які звернулись з конституційним поданням, вказали, що закон про мову начебто не відповідає Конституції і не врегульовує порядок застосування мов національних меншин, а деякі законодавчі положення «фактично означатимуть дискримінацію російськомовних громадян».

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України щодо е-декларацій.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Партія Голос заявила про відкриття кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею «захоплення влади». Провадження було відкрите після відповідного звернення нардепа партії Ярослава Юрчишина.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.