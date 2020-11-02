Конституційний Суд не планує найближчим часом розглядати закон про землю – Арахамія

Голова Конституційного Суду повідомив, що розгляд закону про землю буде відбуватися на кількох засіданнях

На засіданні судді розглядали тлумачення декількох понять про землю в Основному законі - Тупицький

Конституційний Суд України не планує найближчим часом розглядати подання народних депутатів щодо неконституційності закону про ринок землі, а розгляд стосувався тлумачення декількох понять про землю в Основному законі. Про це розповів голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після зустрічі з головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким.

«Тупицький спростував інформацію про те, що зараз відбувається «зрадоподібне» засідання про землю. Це – черговий процес про землю, який триває вже кілька місяців. І ще буде низка засідань», – розповів Арахамія.

Парламентар поінформував, що просив Тупицького проводити розгляд у максимально відкритому режимі, щоб народні депутати мали можливість почути думку всіх суддів і юридичні аргументи, які у них з'являються.

«Вони не розглядали землю, вони розглядали статті, пов'язані з ринком землі. Саму землю вони зараз не розглядають і найближчим часом, як повідомив пан Тупицький, не будуть розглядати», – розповів Арахамія.

Раніше Арахамія заявив, що хоче поспілкуватися з Тупицьким, щоб дізнатися причину оперативного розгляду Конституційним Судом справ у закритому режимі.

Суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко, у свою чергу, пояснив, що в понеділок Велика палата розглядала конституційне подання, суть якого зводиться виключно до тлумачення положень Основного закону – землі як основного національного багатства.

Як повідомлялося, Конституційний Суд спростував інформацію про скасування «мовного» закону.

3 листопада, планується «мовне» засідання Конституційного Суду

Стало відомо, що «Слуги народу» 2 листопада обговорять законопроєкт Зеленського щодо звільннення суддів КСУ.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.



