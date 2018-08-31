Окупанти заблокували Донецьк: в ліквідації Захарченка підозрюють охоронця



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Фото: РЕН ТВ Фото з місця вбивства Олександа Захарченка

Окупований Донецьк закрили на в'їзд та виїзд після вбивства Захарченка

У вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців. Про це повідомляє сепаратистське видання Life з посиланням на власні джерела в «силових органах ДНР».

«У замаху на Захарченка підозрюють його охоронця, який зник з місця вибуху. Наразі перекрито всі пропускні пункти на кордоні з Росією та Україною для розшуку підозрюваного», – йдеться у повідомленні.

Окупований Донецьк також закрили на в'їзд та виїзд у зв'язку з убивством Захарченка.

За словами бойовиків, «обстановка на лінії зіткнення залишається спокійною».« Народна міліція «ДНР» контролює ситуацію», — повідомили бойовики.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

До окупації Донецька Захарченко керував місцевим відділенням харківського бійцівського клубу «Оплот».Після захоплення бойовиками Донецька навесні 2014-го Захарченка призначили «військовим комендантом», а згодом «заступником міністра внутрішніх справ ДНР». Після незаконних виборів у листопаді 2014-го, невизнана ЦВК самоназваної республіки оголосила, що Захарченко одержав перемогу.

Захарченко неодноразово заявляв, що збирається захопити всю Донецьку область. Також його ідеєю було «створення» нової країни під назвою «Малоросія», в яку мали б увійти територією всієї України за винятком Криму.

8 травня 2017 року Захарченко заявив про спробу підірвати його авто, у Міноборони назвали заяву провокацією.

12 вересня 2017-го «Новости Донбасса» оприлюднили інформацію, ніби російська влада розглядає варіант замістити ватажків самоназваних «ЛНР» та «ДНР».

Пізніше Олександр Бобков — екс-депутат від «Партії регіонів» у Верховній Раді, яким наче мали замінити чинного ватажка «ДНР» Захарченка, спростував цю інформацію.



