Контррозвідка затримала у Дніпрі одного з ватажків «ЛНР»

У Дніпрі бойовик навіть зумів влаштуватись на роботу

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали у Дніпрі бойовика окупаційних сил РФ.

За даними слідства, вступивши до лав проросійської терористичної організації «ЛНР», зловмисник приєднався до угруповання, що займалося диверсійно-розвідувальною діяльністю.

Після цього він очолив так звану, «десантно-штурмову бригаду», однак через якийсь час втік з окупованої території і переховувався у Дніпрі, де навіть зумів влаштуватися на роботу.