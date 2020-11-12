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    Контррозвідка затримала у Дніпрі одного з ватажків «ЛНР»

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    Бойовику загрожує до восьми років тюрми&nbsp; - Контррозвідка затримала у Дніпрі одного з ватажків «ЛНР»
    Бойовику загрожує до восьми років тюрми 
    Фото: СБУ

    У Дніпрі бойовик навіть зумів влаштуватись на роботу

    Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали у Дніпрі бойовика окупаційних сил РФ.

    За даними слідства, вступивши до лав проросійської терористичної організації «ЛНР», зловмисник приєднався до угруповання, що займалося диверсійно-розвідувальною діяльністю.

    Після цього він очолив так звану, «десантно-штурмову бригаду», однак через якийсь час втік з окупованої території і переховувався у Дніпрі, де навіть зумів влаштуватися на роботу.

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    Контррозвідка затримала у Дніпрі одного з ватажків «ЛНР»
    Контррозвідка затримала у Дніпрі одного з ватажків «ЛНР»
    Контррозвідка затримала у Дніпрі одного з ватажків «ЛНР»

    Стосовно затриманого розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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    Теги: бойовики на Донбасі СБУ Луганщина ЛНР Дніпро
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