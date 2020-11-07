Листи з Луганська. «Республіка», де бояться народжувати дітей

Люди щиро кажуть про те, що до війни, так, планували, хотіли, але не встигли…

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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Соврешенно новый аспект жизни после событий 2014 года – осознанная или немедицинская бездетность. Вероятно, есть на этот счёт масса исследований и научных подкреплений этого факта, но как отмель в отлив именно этот аспект жизни стал отчётливо заметен именно сейчас.

Да, до всех событий они планировали ребёнка. Но путешествовали, собирали на свою отдельную квартиру, после делали ремонт, и откладывали беременность на благополучное «после», а возраст как бы ещё позволял на этот счёт не париться. А после всех событий стало просто не до этого – куда там, когда и он, и она лишились работы. После всё как-то наладилось, но попалась такая работа, которая попадается раз в жизни – с командировками в Швейцарию, корпоративами и весьма неплохой зарплатой: в одной из гуманитарных миссий в «республике». И можно бы уйти в декрет, но за воротами стоит очередь из более молодых и энергичных, кто не уступит ни в чём, которых уже не выкурить из своего кабинета после декрета. И снова не до беременности, а, главное, как бы уже и не хочется менять привычную жизнь с устоявшимся семейным укладом для себя. В отпуск летали в Турцию-Грецию даже с такими трудностями, машину надо бы обновить, намечается очередное обучение в Швейцарии… Таких вот пар, кто по ряду весьма объективных причин оказался здесь в роли чайлд-фри знаю пару десятков. В одной семье ссылаются на сложности бизнеса, который занимает всё время и силы, в другой добавляют привычку жить для себя… И во всех случаях совершенно искренне говорят о том, что до войны, да, планировали, хотели, но не успели. Не вышло, а сейчас уже куда? Нет времени, нет денег, нет сил… Так говорят и о планах родить второго ребенка, если речь идет о благополучной семье, кто как-то видит свою жизнь в перспективе.

Среди моих знакомых наберется несколько десятков одиноких бездетных мужчин и женщин, кто тоже вполне искренен в причинах своей бездетности: «Оно мне надо?» Или «Родить-то можно, а дальше что?» И спорить или убеждать бессмысленно – нет партнера, нет стабильной работы, нет денег, нет ощущения стабильности вокруг, нет понимания завтра. Конечно, есть рядом и те, кто рожает только ради выплат, увеличивая сумму статусом одинокой или многодетной матери: так можно протянуть пару-тройку лет на выплатах, а потом родить ещё, чтобы не искать работу. Тем более дети до трёх лет раз в месяц кашками-пюре получают российскую гуманитарку. Но если говорить о той интеллигентной прослойке, кто вкладывал в детей многое, рожать стали действительно меньше. Занятно, что причины бездетности не столько объективные в виде отсутствия семьи, работы, средств к существованию, а достаточно условные: некогда, не уверен, что смогу поставить на ноги, просто не хочу, так проще и так далее. Но вместе с этим фактором очень сильно изменился институт семьи и брака – причины этого в комендантском часе, никак не способствующем романтизации отношений, и местных документах о браке, что тоже многих не устраивает.

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