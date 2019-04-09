Кораблі Чорноморського флоту Росії вийшли в море для спостережень за навчаннями НАТО



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8 квітня в південно-західній частині Чорного моря стартували спільні навчання НАТО Sea Shield – 2019

Розвідувальні і ударні кораблі, а також берегові ракетні комплекси Чорноморського флоту Росії вивели на чергування в зв’язку з навчаннями кораблів НАТО в Чорному морі.

Про це повідомили в понеділок журналістам в Національному центрі управління обороною Росії.

«У призначених районах акваторії Чорного моря організоване чергування розвідувальними кораблями, а також корабельними ударними групами, береговими ракетними комплексами «Бастіон» та «Бал», літаками морської авіації», – заявили російські військові.

8 квітня в південно-західній частині Чорного моря стартували спільні навчання НАТО Sea Shield – 2019. У них беруть участь кораблі і авіація США, Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів, Туреччини і Румунії у взаємодії з представниками ЗС Грузії та України .

Від Об’єднаного командування ВМС НАТО в навчаннях бере участь постійне угруповання SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), яке діє в Чорному морі з 28 березня 2019 року і до складу якого входять кораблі з Болгарії, Канади, Нідерландів, Румунії та Туреччини.