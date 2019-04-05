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    Український ракетний катер у Чорному морі провів тренування з фрегатом Канади

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    <p>Військові навчання в Чорному морі, 5 квітня 2019 року&nbsp;</p> - Український ракетний катер у Чорному морі провів тренування з фрегатом Канади

    Військові навчання в Чорному морі, 5 квітня 2019 року 

    Під час навчань на борту ракетного катера «Прилуки» перебували операційні офіцери з фрегата Королівських ВМС Канади «Торонто»

    Ракетний катер ВМС ЗСУ «Прилуки» спільно з фрегатом Королівських ВМС Канади «Торонто» провели спільні навчання в Чорному морі. Про це в п'ятницю, 5 квітня, повідомляє прес-служба Міноборони.

    У ході навчань були виконані завдання з тактичного маневрування, також провели спільні практичні артилерійські стрільби і ряд тренувань з авіацією.

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    Під час навчань на борту ракетного катера «Прилуки» перебували операційні офіцери з фрегата Королівських ВМС Канади «Торонто», які безпосередньо керували діями українського і канадського кораблів у ході виконання завдань і досить високо оцінили підготовку українських моряків.

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    Український ракетний катер у Чорному морі провів тренування з фрегатом Канади
    Український ракетний катер у Чорному морі провів тренування з фрегатом Канади
    Український ракетний катер у Чорному морі провів тренування з фрегатом Канади
    Український ракетний катер у Чорному морі провів тренування з фрегатом Канади
    Український ракетний катер у Чорному морі провів тренування з фрегатом Канади
    Український ракетний катер у Чорному морі провів тренування з фрегатом Канади
    Український ракетний катер у Чорному морі провів тренування з фрегатом Канади
    Український ракетний катер у Чорному морі провів тренування з фрегатом Канади
    Український ракетний катер у Чорному морі провів тренування з фрегатом Канади

    Також у спільних тренуваннях взяли участь курсанти Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія». Майбутні морські офіцери проходять стажування на ракетному катері та опановують посади командира бойової частини штурманської та зв'язку, командира ракетно-артилерійської бойової частини і командира електромеханічної бойової частини. Вони нарівні з екіпажем відпрацювали взаємодію з іноземним кораблем відповідно до стандартів НАТО.

     

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    НАТО Канада Міноборони ракетний катер навчання Україна ВМС
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