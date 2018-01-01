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    Кордон України за рік перетнули майже 100 млн людей

    Порівняно з 2016 роком пасажиропотік через пункти пропуску на державному кордоні у 2017 році зріс на 9%
    За 2017 рік державний кордон України встановленим порядком перетнули 97,3 млн людей. Про це повідомляє з посиланням на оприлюднені МВС дані. Також зазначається, що кордон України у пунктах пропуску минулого року перетнули 20,9 млн транспортних засобів. Загалом, порівняно з попереднім роком, пасажиропотік через пункти пропуску на
    • Сьогодні, 14:17
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    Український прикордонник
    Український прикордонник

    Порівняно з 2016 роком пасажиропотік через пункти пропуску на державному кордоні у 2017 році зріс на 9%

    За 2017 рік державний кордон України встановленим порядком перетнули 97,3 млн людей. Про це повідомляє з посиланням на оприлюднені МВС дані.

    Також зазначається, що кордон України у пунктах пропуску минулого року перетнули 20,9 млн транспортних засобів.

    Загалом, порівняно з попереднім роком, пасажиропотік через пункти пропуску на державному кордоні у 2017 році зріс на 9%.

    Крім того, за 2017 рік прикордонники під час проведення заходів контролю виявили 917 одиниць зброї, 19 тисяч боєприпасів, 13 кг вибухівки, 900 кг наркотиків і психотропів.

    Як повідомлялося, сьогодні український прикордонник отримав премію за те, що не взяв хабарСпівробітник Державної прикордонної служби Дмитро Перендішіді відмовився від хабара у розмірі 5 тис. грн, а за це отримав 10 тис. грн премії. Премію йому вручив глава МВС Арсен Аваков.

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