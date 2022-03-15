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    Гуманітарний коридор 15 березня. За якими напрямками буде евакуація

    Гуманітарний коридор 15 березня. За якими напрямками буде евакуація
    фото з відкритих джерел

    До Маріуполя сьогодні привезуть десятки тонн води, медикаментів та продуктів

    На сьогодні, 15 березня, погоджено дев'ять гуманітраних коридорів. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    Донецька область:

    З Бердянська до Маріуполя виїде гуманітарний вантаж, який довезе десятки тонн води, медикаментів та продуктів, які дуже чекають цього у Маріуполі. Натомість у зворотньому шляху він забере жінок та дітей до Запоріжжя.

    Київська область:

    Із сіл Богданівка та Нова Богданівка до Броварів.

    Із села Бобрик у місто Бровари.

    Сумська область:

    Із міста Суми, Тростянець, Лебедин, Шостка, Конотоп до міста Полтава.

    Харківська область:

    Із села Оскол.

    Раніше Верещук заявила, що російських військовополонених або обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні. За її словами, вже зараз у сфері поводження з військовополоненими впорядковано необхідну нормативно-правову базу, розроблено порядок дій, створено Координаційний штаб та визначено відповідальних секретарів.

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    Теги: Запоріжжя Полтава Суми гуманітарна допомога Ірина Верещук
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    Гуманітарний коридор 15 березня. За якими напрямками буде евакуація