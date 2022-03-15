Гуманітарний коридор 15 березня. За якими напрямками буде евакуація

До Маріуполя сьогодні привезуть десятки тонн води, медикаментів та продуктів

На сьогодні, 15 березня, погоджено дев'ять гуманітраних коридорів. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область:

З Бердянська до Маріуполя виїде гуманітарний вантаж, який довезе десятки тонн води, медикаментів та продуктів, які дуже чекають цього у Маріуполі. Натомість у зворотньому шляху він забере жінок та дітей до Запоріжжя.

Київська область:

Із сіл Богданівка та Нова Богданівка до Броварів.

Із села Бобрик у місто Бровари.

Сумська область:

Із міста Суми, Тростянець, Лебедин, Шостка, Конотоп до міста Полтава.

Харківська область:

Із села Оскол.

Раніше Верещук заявила, що російських військовополонених або обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні. За її словами, вже зараз у сфері поводження з військовополоненими впорядковано необхідну нормативно-правову базу, розроблено порядок дій, створено Координаційний штаб та визначено відповідальних секретарів.