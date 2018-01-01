Король Іспанії вперше відвідає Каталонію після референдуму про незалежність
- Сьогодні, 03:29
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Король Іспанії відвідає Барселону у неділю, 25 лютого
У неділю, 25 лютого, Король Іспанії Філіп VI вперше відвідає Каталонію після референдуму про незалежність автономії, що відбувся в жовтні 2017 року.
Про це повідомляє Euobserver.
«Іспанський король Філіпп VI відвідає Барселону у наступну неділю, 25 лютого. Він буде на вечері перед відкриттям Mobile World Congress, одного з головних бізнес-заходів Барселони», - пише видання.
Зазначимо, що автономне співтовариство Каталонія 27 жовтня 2017 року оголосило про свою незалежність від Іспанії. Раніше в регіоні провели референдум про незалежність, невизнаний владою королівства. Після розгляду декларації про незалежність Каталонії, конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про її скасування.
Мадрид розпустив парламент і уряд Каталонії, центральний уряд запровадив пряме управління регіоном і призначив парламентські вибори, на яких перемогли прихильники незалежності.
Нагадаємо, Карлес Пучдемон, який залишив Іспанію в жовтні 2017 року, в разі повернення може бути заарештованим. При цьому він готовий правити Каталонією із закордону і не збирається отримувати згоду суду країни щодо можливості особисто відвідати сесію парламенту регіону.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой має намір оскаржити в Конституційному суді країни можливе призначення екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона главою каталонського уряду.
Як відомо, Пучдемон із Брюсселя хоче голосувати у парламенті Каталонії.
Раніше державний прокурор Іспанії попросив Верховний суд відновити європейський ордер на арешт екс-глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона у Данії. Політик прилетів із Брюсселя до Данії для участі у дебатах щодо Каталонії у Копенгагенському університеті.
Проте, Верховний суд Іспанії відмовив прокуратурі у видачі європейського ордера на арешт Пучдемона.