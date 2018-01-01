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    Король Іспанії вперше відвідає Каталонію після референдуму про незалежність

    Король Іспанії відвідає Барселону у неділю, 25 лютого
    У неділю, 25 лютого, Король Іспанії Філіп VI вперше відвідає Каталонію після референдуму про незалежність автономії, що відбувся в жовтні 2017 року. Про це повідомляє Euobserver. «Іспанський король Філіпп VI відвідає Барселону у наступну неділю, 25 лютого. Він буде на вечері перед відкриттям Mobile World Congress, одного з головних
    • Сьогодні, 03:29
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    Король Іспанії Філіп VI
    Король Іспанії Філіп VI

    Король Іспанії відвідає Барселону у неділю, 25 лютого

    У неділю, 25 лютого, Король Іспанії Філіп VI вперше відвідає Каталонію після референдуму про незалежність автономії, що відбувся в жовтні 2017 року.

    Про це повідомляє Euobserver.

    «Іспанський король Філіпп VI відвідає Барселону у наступну неділю, 25 лютого. Він буде на вечері перед відкриттям Mobile World Congress, одного з головних бізнес-заходів Барселони», - пише видання.

    Зазначимо, що автономне співтовариство Каталонія 27 жовтня 2017 року оголосило про свою незалежність від Іспанії. Раніше в регіоні провели референдум про незалежність, невизнаний владою королівства. Після розгляду декларації про незалежність Каталонії, конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про її скасування.

    Мадрид розпустив парламент і уряд Каталонії, центральний уряд запровадив пряме управління регіоном і призначив парламентські вибори, на яких перемогли прихильники незалежності. 

    Нагадаємо, Карлес Пучдемон, який залишив Іспанію в жовтні 2017 року, в разі повернення може бути заарештованим. При цьому він готовий правити Каталонією із закордону і не збирається отримувати згоду суду країни щодо можливості особисто відвідати сесію парламенту регіону.

    Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой має намір оскаржити в Конституційному суді країни можливе призначення екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона главою каталонського уряду.

    Як відомо, Пучдемон із Брюсселя хоче голосувати у парламенті Каталонії.

    Раніше державний прокурор Іспанії попросив Верховний суд відновити європейський ордер на арешт екс-глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона у Данії. Політик прилетів із Брюсселя до Данії для участі у дебатах щодо Каталонії у Копенгагенському університеті.

    Проте, Верховний суд Іспанії відмовив прокуратурі у видачі європейського ордера на арешт Пучдемона.


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