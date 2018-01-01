Мадрид планує оскаржити кандидатуру Пучдемона на посаду глави Каталонії

Пучдемон не може очолювати місцевий уряд доти, доки з нього не зняті обвинувачення у сепаратизмі

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой має намір оскаржити в Конституційному суді країни можливе призначення екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона главою каталонського уряду. Про це заявила віце-прем'єр країни Сорая Саенс де Сантамаріа. Іспанський уряд має передати на розгляд суду оприлюднену 22 січня резолюцію спікера каталонського парламенту



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Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон

Пучдемон не може очолювати місцевий уряд доти, доки з нього не зняті обвинувачення у сепаратизмі

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой має намір оскаржити в Конституційному суді країни можливе призначення екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона главою каталонського уряду.

Про це заявила віце-прем'єр країни Сорая Саенс де Сантамаріа.

Іспанський уряд має передати на розгляд суду оприлюднену 22 січня резолюцію спікера каталонського парламенту Роже Торрена з пропозицією кандидатури Пучдемона на посаду глави женералітету. Згідно із законодавством Іспанії, Пучдемон не може очолювати місцевий уряд доти, доки з нього не зняті обвинувачення у сепаратизмі.

Сам Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією за межами держави.

У той же час іспанська прокуратура знову вимагає ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той 22 січня покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.

Як відомо, Пучдемон із Брюсселя хоче голосувати у парламенті Каталонії.

Раніше державний прокурор Іспанії попросив Верховний суд відновити європейський ордер на арешт екс-глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона у Данії. Політик прилетів із Брюсселя до Данії для участі у дебатах щодо Каталонії у Копенгагенському університеті.

Проте, Верховний суд Іспанії відмовив прокуратурі у видачі європейського ордера на арешт Пучдемона.

Джерело: DW