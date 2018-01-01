Пучдемон із Брюсселя хоче голосувати у парламенті Каталонії

Мадрид погрожує позовом в Конституційний суд і притягненням до відповідальності

Колишній очільник Каталонії Карлес Пучдемон, який на сьогодні перебуває в вигнанні в Брюсселі, і не залишає надію бути переобраним главою автономії розглядає інший варіант участі в голосуваннях. Карлес Пучдемон і два інших законодавці звернулися до комітету парламенту із проханням делегувати їх можливість голосування іншим депутатам під час



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Карлес Пучдемон

Мадрид погрожує позовом в Конституційний суд і притягненням до відповідальності

Колишній очільник Каталонії Карлес Пучдемон, який на сьогодні перебуває в вигнанні в Брюсселі, і не залишає надію бути переобраним главою автономії розглядає інший варіант участі в голосуваннях.

Карлес Пучдемон і два інших законодавці звернулися до комітету парламенту із проханням делегувати їх можливість голосування іншим депутатам під час засідання 31 січня 2018 року. Дане прохання було зроблено після того як іспанський уряд заборонив колишньому лідеру автономії голосувати через інтернет, а прем’єр-міністр країни Маріано Рахой заявив про те, що Пучдемон не може ні голосувати, ні бути обраним у разі фізичної відсутності під час голосування. При цьому повернення колишнього очільника Каталонії до Іспанії означає його автоматичний арешт. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У відповідь на прохання Карлеса Пучдемона до комітету парламенту Каталонії офіційний Мадрид заявив про те, що звернеться до Конституційного суду для винесення рішення щодо законності такого кроку. Як наслідок, члени комітету, частина із яких уже перебуває під слідством, можуть бути притягнуті до відповідальності.