Іспанія хоче арештувати відстороненого Пучдемона, якщо той приїде до Данії

Пучдемон планує відвідати обговорення в Копенгагенському університеті 22 січня

Іспанія каже, що він знову видає ордер на арешт відстороненого лідера Каталонії, якщо він виїде з Бельгії та поїде до Данії, як це було заплановано. Екс-президент регіону Карлос Пучдемон планує відвідати обговорення в Копенгагенському університеті 22 січня. Це буде вперше, коли Пучдемон опиниться за межами Бельгії, куди він виїхав, щоб уникнути



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Карлос Пучдемон

Пучдемон планує відвідати обговорення в Копенгагенському університеті 22 січня

Іспанія каже, що він знову видає ордер на арешт відстороненого лідера Каталонії, якщо він виїде з Бельгії та поїде до Данії, як це було заплановано.

Екс-президент регіону Карлос Пучдемон планує відвідати обговорення в Копенгагенському університеті 22 січня.

Це буде вперше, коли Пучдемон опиниться за межами Бельгії, куди він виїхав, щоб уникнути виклику до суду в Іспанії за його роль у спробі виходу регіону з-під контролю офіційного Мадрида.

Державний прокурор заявив 21 січня, що якщо Пучдемон поїде до Данії, як це передбачалося, він «негайно просить» Верховний суд Іспанії видати європейський ордер на його арешт з боку влади Данії.

Іспанія видала європейський ордер на арешт Пучдемона в листопаді, але зняв його через місяць.

Минулого року в Каталонії пройшли дострокові регіональні вибори. Їх призначили після того, як регіон оголосив про незалежність за підсумками місцевого референдуму. Мадрид назвав голосування незаконним і ввів у Каталонії пряме правління. Регіональний парламент розпустили, а місцевий уряд відправили у відставку. Усунений від влади голова Каталонії Карлес Пучдемон виїхав до Бельгії, звідки вів виборчу кампанію.

Після перемоги на виборах відсторонений голова Каталонії Карлес Пучдемон закликав іспанську владу сісти за стіл переговорів. Політик заявив, що готовий зустрітися з прем’єр-міністром у будь-якій країні Євросоюзу, крім Іспанії. За словами Пучдемона, для повернення на батьківщину йому потрібні гарантії, що він може зайняти посаду голови нового каталонського уряду.