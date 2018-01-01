Верховний суд Іспанії відмовився видати європейський ордер на арешт Пучдемона
- Вчора, 22:54
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Карлес Пучдемон
Іспанський суддя відхилив клопотання прокурора про те, щоб просити владу Данії заарештувати Карлеса Пучдемона
Верховний суд Іспанії відмовив прокуратурі у видачі європейського ордера на арешт екс-глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона.
Про це повідомляє АР.
Іспанський суддя відхилив клопотання прокурора країни про те, щоб просити владу Данії заарештувати відстороненого каталонського лідера Карлеса Пучдемона.
Раніше державний прокурор Іспанії попросив Верховний суд відновити європейський ордер на арешт екс-глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона у Данії. Політик прилетів із Брюсселя до Данії для участі у дебатах щодо Каталонії у Копенгагенському університеті.
До слова, Пучдемон із Брюсселя хоче голосувати у парламенті Каталонії.