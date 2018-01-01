Верховний суд Іспанії відмовився видати європейський ордер на арешт Пучдемона

Іспанський суддя відхилив клопотання прокурора про те, щоб просити владу Данії заарештувати Карлеса Пучдемона

Верховний суд Іспанії відмовив прокуратурі у видачі європейського ордера на арешт екс-глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона. Про це повідомляє АР. Іспанський суддя відхилив клопотання прокурора країни про те, щоб просити владу Данії заарештувати відстороненого каталонського лідера Карлеса Пучдемона. Раніше державний прокурор Іспанії