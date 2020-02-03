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    Коронавірус з Китаю: кількість померлих зросла до 350

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    Коронавірус з Китаю: кількість померлих зросла до 350

    2 лютого захворіли ще 2 тис. осіб

    За день у провінції Хубей, де розташований епіцентр спалаху китайського коронавірусу 2019-nCoV, померли 56 людей — таким чином, загальна кількість жертв епідемії збільшилась до 350.

    Про це повідомила комісія з питань охорони здоров’я у провінції, передає Reuters.

    Також там розповіли, що станом на кінець 2 лютого було підтверджено 2 103 нових випадки зараження, їх загальна кількість у провінції Хубей зросла до 11 177.

    Зазначимо, що це кількість заражених лише у цій провінції, даних щодо всього Китаю станом на 3 лютого поки немає. 2 лютого повідомлялось про понад 14 тисяч випадків зараження коронавірусом.

    Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.

    Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус. 

    Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

    28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

    А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».

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    Китай епідемія вірус
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