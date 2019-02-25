Корсику охопили масштабні лісові пожежі

Мексика потерпає від морозів і снігу

У жителя Маріуполя знайшли зброю, викрадену в поліції Луганська ще до окупації

Британська пенсіонерка витратила 135 тисяч фунтів на колекцію з 500 смертельних змій

на весь екран



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Корсиканські правоохоронці порушили три розслідування, які повинні встановити причини виникнення пожеж на острові

На французькому середземноморському острові Корсика у неділю розпочалися лісові пожежі, які швидко поширюються через сильний вітер.

Про це повідомля The Local.

Один з найбільших осередків зафіксований біля північного прибережного міста Кальві, у неділю там вигоріло майже 1300 гектарів лісу. У південній частині острова на схід від Аяччо згоріло близько 80 гектарів лісу.

До гасіння вогню залучили літаки, адже пожежні не можуть дістатися у гірські райони. Літаки скидали вогнезахисні речовини на цій території, поки що жоден будинок або ферма не постраждали.

«Незважаючи на неодноразові застереження з боку влади, спалювання стерні, яке вийшло з-під контролю, разом з дуже сильними вітрами, стало причиною пожежі», - сказав представник регіонального уряду Жерар Гаворі.

Місцева влада ухвалила рішення провести часткову евакуацію мешканців будинків, які знаходяться в безпосередній близькості від вогню. У вихідні для гасіння вогню мобілізували майже 300 рятувальників.

На даний момент корсиканські правоохоронці порушили три розслідування, які повинні встановити причини виникнення пожеж на острові. Вони вважають, що виникнення вогню міг викликати не тільки сухий ґрунт, а й дії паліїв.