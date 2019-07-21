КПВВ «Майорське» знову працює



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Роботи з обстеження території КПВВ «Майорське» завершені Фото: пресслужба ДСНС

За даними ДСНС, о 19:24 КПВВ «Майорське» відновив свою роботу

Станом на 19:30 хвилин піротехніки ДСНС завершили роботи з обстеження території КПВВ «Майорське».

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Всього було виявлено 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни», - заявили рятувальники.

За даними ДСНС, о 19:24 КПВВ «Майорське» відновив свою роботу.

Як відомо, 21 липня до Головного управління Національної поліції України в Донецькій області надійшла інформація про замінування КПВВ «Майорське».

На місце події для обстеження території було направлено піротехнічну групу та відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту Головного управління ДСНС у Донецькій області.

«З метою недопущення загибелі та травмування цивільного населення, яке перетинає КПВВ, територіальним підрозділом ДСНС ініційовано питання щодо тимчасового припинення функціонування КПВВ «Майорське» для додаткового та ретельного обстеження його території», - заявили в ДСНС.