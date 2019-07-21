На КПВВ «Майорське» знайдено міну (фото)



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На території КПВВ знайдено фрагмент мінометної міни Фото: ДСНС

ДСНС ініціює питання про тимчасове закриття пункту пропуску

Станом на 13-ту годину неділі, 21 липня, в ході додаткового обстеження території КПВВ «Майорське», піротехнічними підрозділами ДСНС Донеччини знайдено фрагмент мінометної міни. Роботи щодо обстеження тривають. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

На місці продовжують працювати піротехнічні розрахунки для додаткового та ретельного обстеження його території.

«З метою недопущення загибелі та травмування цивільного населення, яке перетинає КПВВ, територіальним підрозділом ДСНС ініційовано питання щодо тимчасового припинення функціонування КПВВ «Майорське» для додаткового та ретельного обстеження його території», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, 06:45 до служби «102» поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ «Майорське».

О 09:35 було відновлено роботу КПВВ «Майорське».

21 липня на Донбасі розпочалось «хлібне перемир’я», про яке домовились під час переговорів у Мінську.