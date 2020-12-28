Крах російського судна в Баренцевому морі: оприлюднено список зниклих моряків

На борту судна було 19 осіб: двох врятували, інших шукають

Стали відомі імена моряків, які перебували на борту затонулого в Баренцевому морі російського риболовецького судна «Онега». Його опублікував Telegram-канал Life shot.

Канал наводить імена 19 осіб: Баранов Олександр (капітан, 47 років), Курганський Степан (старший помічник, 53 роки), Безгузов Сергій (63 роки), Бондаренко Ігор (51 рік), Єлісєєв Ігор (44 роки), Жук Сергій (53 року), Катюхін Руслан (30 років), Капенкін Микола (54 роки), Каширін Володимир (56 років), Баррі Моххамед (53 роки), Монастирьов Антон (28 років), Пермяков Олександр (28 років), Проняєв Юрій (29 років ), Тімербаев Володимир (38 років), Трухачов Сергій (39 років), Шевцов Юрій (26 років), Щепин Євген (48 років), Фурса В. (61 рік).

Двох членів екіпажу вдалося врятувати, один з них - Буторін Владислав, йому 40 років. Ім'я другого моряка уточнюється.

Раніше джерело російські ЗМІ з посиланням на МНС РФ повідомляли, що врятовані матрос і штурман. За попередніми даними, вони громадяни Росії.

Про крах судна «Онега» стало відомо вранці 28 грудня. За даними ЗМІ, катастрофа сталася в сильний шторм, моряків змило з палуби в море. За інформацією порталу MarineTraffic, корабель, йшов під російським прапором в порт Мурманська, інформації про його нинішнє місцезнаходження немає. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу України ( «Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного, морського та внутрішнього водного транспорту і метрополітену»).