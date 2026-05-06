Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів

Франція, Іспанія та Італія стали «вікном у Європу» для громадян країни-агресорки

Громадяни Росії все частіше повертаються до Європи на відпочинок, попри дію одних із найсуворіших у світі санкцій проти Москви. Кількість виданих шенгенських віз росіянам у 2025 році зросла, що демонструє розрив між політичною риторикою щодо ізоляції Кремля та реальним попитом на російський туризм у деяких країнах блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Згідно з конфіденційними даними «Шенгенського барометра», у 2025 році громадяни РФ подали понад 670 тис. заявок на візи, що майже на 8% більше, ніж у 2024-му. Країни ЄС видали понад 620 000 віз (зростання на 10,2%), з яких понад 477 000 – це туристичні візи.

Дані відображають поділ усередині ЄС:

Франція, Італія та Іспанія – на ці країни припадає майже три чверті всіх заявок від росіяни. Париж не лише видав найбільшу кількість віз, а й показав найрізкіше зростання – на 23% порівняно з минулим роком.

Польща, країни Балтії та Північної Європи – на противагу попередній групі, ці держави вважають війну екзистенційною загрозою та виступають за повне обмеження подорожей для росіян, доки триває агресія проти України.

Поява статистики щодо видачі віз росіянам спричинила напруженість між європейськими столицями. За даними дипломатів, Франція та інші країни висловлювали незадоволення публікацією цих цифр у внутрішніх звітах. У певний момент дані про російські візи взагалі зникли з нових редакцій «Шенгенського барометра», що викликало обурення у представників восьми інших країн ЄС. Згодом статистику повернули, але вже у вигляді окремого технічного документа.

Європейська комісія нагадує, що ще у 2022 році радила урядам депріоритезувати заявки від росіян, а у 2025-му було скасовано багаторазові візи для громадян РФ. Кожна поїздка тепер потребує окремої заявки для частішої перевірки безпеки.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Європейський Союз повністю призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з Москвою. Наприкінці минулого року Євросоюз заборонив видачу багаторазових віз громадянам Росії. За новини правилами кожна заява на візу розглядатиметься окремо, а перевірки стануть жорсткішими.

Раніше повідомлялося, що ЄС ухвалив нову п’ятирічну стратегію у сфері міграції та візової політики, в якій Росія та Білорусь фактично розглядаються як ворожі держави. Хоча у візовій частині документа ці країни не згадуються безпосередньо, формулювання стратегії дають підстави для значного посилення обмежень, і подальша видача віз їхнім громадянам може вважатися недоцільною з міркувань безпеки.