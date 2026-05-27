Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»

Експерти вважають, що головна ракета Путіна має великий недолік

Росія у ніч на 24 травня застосувала балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» під час чергової атаки на Україну. Цього разу дорога гіперзвукова зброя Кремля влучила у звичайні гаражі в Білій Церкві. Експерти, які детально вивчили всі аспекти польоту ракети, дійшли висновку: вона далеко не така страшна, як її намагаються подати в Кремлі, і має суттєвий недолік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Welt.

За словами німецького експерта з безпеки Ніко Ланге, головний парадокс цієї зброї полягає в її неефективності при звичайному використанні.

«Ця ракета запускається з порожніми боєголовками. Це, звісно, повинно мати символічне значення», – зазначає Ланге.

Технічні характеристики та траєкторія

Ракета довжиною майже 20 м та вагою близько 40 тонн була запущена з російського полігону Капустин Яр.

Твердопаливний двигун за лічені секунди розігнав її до гіперзвукової швидкості, вивівши на траєкторію над західною частиною РФ у бік України.

Технічно «Орєшнік» заснований на базі ядерної ракети середньої дальності РС-26 «Рубіж».

У чому головний мінус зброї Путіна

Оскільки «Орєшнік» не несе ядерного заряду, його вибухова потужність у звичайному спорядженні є вкрай обмеженою. Для ураження конкретних військових об'єктів звичайними боєголовками потрібна надвисока точність.

Проте «Орєшнік» такої точності не продемонстрував – як під час останнього удару по гаражах, так і під час попередніх запусків минулого року. Його реальний військовий ефект залишається мінімальним.

Аналітики резюмують, що ця ракета створена не для реальних перемог на полі бою, а для залякування та демонстрації політичної сили Кремля. Вона є абсолютно парадоксальною: потенційно занадто неточна для точкових ударів, але водночас надзвичайно важка для перехоплення.

Експерти зазначають, що традиційні системи протиповітряної оборони, зокрема IRIS-T, не розраховані на боротьбу з такими цілями. Навіть комплекси Patriot можуть перехоплювати подібні ракети лише за сприятливих умов і з використанням найновіших перехоплювачів.

Для протидії таким загрозам Захід створює спеціалізовані системи перехоплення. Їхнє завдання – знищення балістичних ракет ще поза атмосферою, до розділення бойових блоків.

«Удар у Білій Церкві демонструє насамперед одне: «Орєшнік» – це не нестримна диво-зброя, якою її зображує Москва», – резюмують експерти.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних Юрій Ігнат повідомив, що запуск ракети росіяни здійснили з полігону Капустін Яр. І це третє з початку повномасштабної війни застосування цієї ракети проти України.