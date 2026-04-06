Росія пригрозила країнам Балтії: що сталося

Єгор Голівець
Росія звинуватила Балтію у сприянні ударам України
Москва заявила про «відповідь» через нібито використання їхнього неба для ударів України

Росія виступила з погрозами на адресу країн Балтії, звинувативши їх у сприянні українським ударам по своїй території. Москва нібито попередила ці держави про можливі наслідки через використання їхнього повітряного простору для атак по російських портах у Балтійському морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речницю МЗС РФ Марію Захарову.

За словами Захарової, російська сторона вже донесла відповідні сигнали цим державам. «Цим країнам зробили відповідне попередження. Якщо у цих режимів, цих країн, вистачить розуму, вони дослухаються. А якщо ні, будуть мати справу з відповіддю», – заявила вона.

У Москві стверджують, що країни Балтії нібито дозволили використовувати свій повітряний простір для польотів українських безпілотників, які атакують об’єкти РФ.

Водночас жодних підтверджень таким заявам російська сторона не надала. Подібну риторику раніше озвучував і речник Кремля Дмитро Пєсков, який також говорив про можливі наслідки для країн регіону.

Зазначається, що після випадків падіння або заходу українських дронів на територію балтійських держав у російському інформаційному просторі почали поширюватися твердження про нібито координацію цих атак через їхній повітряний простір.

Нагадаємо, що у ніч на 6 квітня в Новоросійську Краснодарського краю РФ після атаки безпілотників спалахнула пожежа на інфраструктурі державної компанії «Транснефть», що обслуговує нафтові танкери. За попередніми даними, вогонь охопив причальну зону нафтового терміналу в чорноморському порту. Йдеться про ділянку поблизу причалів №1, 1а та 2, які є ключовими точками для обробки великих обсягів нафти.

 

