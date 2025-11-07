Єврокомісія посилила візові правила для росіян

Таке рішення ухвалили через загрози безпеці та зловживання візовим режимом

Європейський Союз заборонив видачу багаторазових віз громадянам Росії. Відтепер кожна заява на візу розглядатиметься окремо, а перевірки стануть жорсткішими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Єврокомісії.

Європейська комісія оголосила про нові правила, які повністю скасовують можливість отримання багаторазових віз для громадян Російської Федерації.

«Відтепер громадяни Росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи. Це означає, що громадяни Росії повинні будуть подавати заявку на нову візу щоразу, коли планують подорожувати до ЄС», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це дозволить ретельніше та частіше перевіряти заявників, щоб зменшити потенційні безпекові ризики.

«Незаконне вторгнення Росії в Україну створило найнебезпечнішу безпекову ситуацію в Європі за десятиліття. Зараз ми стикаємося з безпрецедентними інцидентами, пов’язаними з дронами та саботажем на нашій землі. Ми маємо обов'язок захищати наших громадян. Тепер до громадян Росії, які запитують візу для поїздки до ЄС, застосовуватимуться суворіші правила. Подорож до ЄС та вільне пересування в його межах – це привілей, а не даність», – заявила висока представниця із закордонних справ та політики безпеки ЄС Кая Каллас.

Водночас нові правила ЄС дозволять винятки для обмеженого числа обґрунтованих випадків, які стосуються незалежних журналістів та правозахисників, при цьому забезпечуючи однаковість подання візових заявок росіянами у всіх державах-членах та запобігаючи обходу обмежень.

«Це рішення ґрунтується на спільній оцінці держав-членів у рамках місцевої співпраці Шенгенської зони в Росії та після схвалення всіма державами-членами у Візовому комітеті», – резюмували в ЄК.

Нагадаємо, що Європейський Союз раніше планував посилити візові правила для громадян Росії, зокрема, припинити видачу багаторазових шенгенських віз у більшості випадків. Згідно з новими планами, росіяни, ймовірно, отримуватимуть тільки одноразові візи, що стане частиною загальної стратегії Брюсселя щодо обмеження можливостей для росіян подорожувати по Європі.