Як зазначили в Держдумі, Африка поки що не є масовим туристичним напрямком для росіян

Російська влада розглядає можливість скасування візового режиму з низкою африканських держав

Мозамбік розглядає можливість повного скасування віз для громадян Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що проєкт угоди про скасування вимог щодо отримання візи на термін перебування до 30 днів уже перебуває на розгляді профільних відомств африканської республіки.

«Наразі триває процес узгодження угоди між урядом Російської Федерації та урядом Республіки Мозамбік про взаємне скасування візових вимог для громадян Російської Федерації та громадян Республіки Мозамбік», – йдеться в повідомленні посольства РФ.

До цього повідомлялося, що російська влада розглядає можливість скасування візового режиму з низкою африканських держав, включаючи Зімбабве, Замбію, Мозамбік та Есватіні. Як зазначили в Держдумі, Африка поки що не є масовим туристичним напрямком для росіян, проте інтерес до поїздок на континент зберігається. Загалом за підсумками 2025 року громадяни Росії зможуть відвідувати близько 120 країн без віз або зі спрощеною процедурою їх отримання.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про безвізовий в’їзд для громадян Китаю. Згідно з розпорядженням, опублікованим на урядовому сайті, китайські громадяни зможуть перебувати в Росії до 30 днів з туристичною та діловою метою.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив нову п’ятирічну стратегію у сфері міграції та візової політики, в якій Росія та Білорусь фактично розглядаються як ворожі держави. Хоча у візовій частині документа ці країни не згадуються безпосередньо, формулювання стратегії дають підстави для значного посилення обмежень, і подальша видача віз їхнім громадянам може вважатися недоцільною з міркувань безпеки.