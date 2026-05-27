Поліція Чернігівщини отримала нового керівника

Тимошко керував поліцією у Харківській області з 2022 по 2024 рік

Поліцію Чернігівської області очолив Володимир Тимошко. Він з 2022 по 2024 рік очолював поліцію Харківщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Голова Нацполіції Іван Вигівський представив нового начальника Головного управління Національної поліції у Чернігівській області. Вигівський зазначив, що новопризначений керівник пройшов шлях від слідчих підрозділів до керівних посад, а також зарекомендував себе як професійний та ефективний управлінець.

Як зазначається, основними пріоритетами роботи поліції Чернігівської області залишаються безпека людей, оперативне реагування на виклики, документування воєнних злочинів РФ. Тимошко наголосив, що поліцейські Чернігівщини працюватимуть для забезпечення правопорядку та виконання всіх поставлених завдань.

Нагадаємо, голова Національної поліції Іван Вигівський представив нового керівника поліції у Хмельницькій області. Ним став Іван Іщенко, який раніше керував поліцією на Чернігівщині. Серед головних пріоритетів для поліції Хмельниччини Вигівський назвав максимальну оперативність у реагуванні на виклики безпеки, документування воєнних злочинів РФ, забезпечення безпеки громадян, підтримку Сил оборони та внутрішню дисципліну в системі.

Раніше «Главком» повідомляв, що Руслан Герасимчук більше не очолює Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області. Руслан Герасимчук очолював регіональне управління поліції майже шість років – на цю посаду його призначили у липні 2020 року. До цього він працював заступником начальника обласного управління поліції.