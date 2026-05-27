Головна Новини
search button user button menu button

Поліція Чернігівщини отримала нового керівника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Тимошко керував поліцією у Харківській області з 2022 по 2024 рік
фото: Нацполіція
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Під час повномасштабного вторгнення Володимир Тимошко очолював поліцію Харківщини

Поліцію Чернігівської області очолив Володимир Тимошко. Він з 2022 по 2024 рік очолював поліцію Харківщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Голова Нацполіції Іван Вигівський представив нового начальника Головного управління Національної поліції у Чернігівській області. Вигівський зазначив, що новопризначений керівник пройшов шлях від слідчих підрозділів до керівних посад, а також зарекомендував себе як професійний та ефективний управлінець.

Як зазначається, основними пріоритетами роботи поліції Чернігівської області залишаються безпека людей, оперативне реагування на виклики, документування воєнних злочинів РФ. Тимошко наголосив, що поліцейські Чернігівщини працюватимуть для забезпечення правопорядку та виконання всіх поставлених завдань.

Нагадаємо, голова Національної поліції Іван Вигівський представив нового керівника поліції у Хмельницькій області. Ним став Іван Іщенко, який раніше керував поліцією на Чернігівщині. Серед головних пріоритетів для поліції Хмельниччини Вигівський назвав максимальну оперативність у реагуванні на виклики безпеки, документування воєнних злочинів РФ, забезпечення безпеки громадян, підтримку Сил оборони та внутрішню дисципліну в системі.

Раніше «Главком» повідомляв, що Руслан Герасимчук більше не очолює Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області. Руслан Герасимчук очолював регіональне управління поліції майже шість років – на цю посаду його призначили у липні 2020 року. До цього він працював заступником начальника обласного управління поліції.

Читайте також:

Теги: кадрові зміни Національна поліція України Чернігівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав
Стрілянина на вулиці Мрії у Києві: поліція затримала підозрюваного
1 травня, 18:04
Нацполіція готує закон про контроль безпілотників
Нацполіція взялася за контроль обігу дронів: причина
8 травня, 13:43
57-річний житель міста, який відкрив стрілянину через дітей, які зривали бузок
Стрілянина через бузок у Черкасах: поліція знайшла порушника
11 травня, 11:40
На Хмельниччині загинув капітан Сергій Чорний
Поліція повідомила ім'я поліцейського, який загинув внаслідок збройного нападу на Хмельниччині
15 травня, 17:58
Через ворожу атаку на Прилуки є пошкодження цивільної інфраструктури
Окупанти вдарили балістикою по центру Прилук: є загиблі та багато поранених
19 травня, 11:38
Перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною
У Львові чоловік облив Садового невідомою рідиною
15 травня, 12:37
Провадження проти журналістки Олени Мудрої закрито
Справу проти журналістки, відкриту за заявою вигаданого персонажа, закрито
19 травня, 17:10
Наразі правоохоронці встановлюють походження вилученої зброї та обставини її потрапляння до фігуранта
У Харкові чоловік влаштував стрілянину біля багатоповерхівки
25 травня, 06:13
Раніше Іван Іщенко очолював поліцію Чернігівської області
Поліція Хмельниччини отримала нового очільника
25 травня, 15:17

Новини

Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua