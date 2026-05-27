Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил

На Південно-Слобожанському напрямку українська армія відбила штурмові дії противника

Ситуація на фронті залишається напруженою, проте українські захисники повністю контролюють обстановку та не дають ворогу просунутися. Так, Сили оборони України успішно відбили штурмові дії російських окупаційних військ на кількох ключових напрямках у Харківській та Донецькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Південно-Слобожанський та Великобурлуцький напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку українські оборонці зупинили та відбили спроби штурмів противника у самому Вовчанську, а також поблизу населених пунктів:

Стариця,

Вільча,

Гранів,

Тернова,

Лиман.

Водночас на Великобурлуцькому напрямку загарбники намагалися покращити своє тактичне положення у напрямку Колодязного. Російські війська успіху не мали та змушені були відступити.

Куп'янський напрямок

За даними Угруповання об'єднаних сил, на Куп'янському напрямку противник здійснював безуспішні спроби прорвати оборонні рубежі української армії. Атаки окупантів були націлені у бік:

Куп'янська;

Курилівки;

Борової;

Колісниківки;

Новоплатонівки.

Українські підрозділи стримали тиск ворога та втримали позиції.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку російська армія зосередила свої основні наступальні зусилля. Активні бойові дії та спроби штурмів зафіксовані у бік самого Лиману, а також у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва та Ямпіль.

«Главком» писав, що російська армія вперше з 2023 року почала відступати на окремих напрямках у Запорізькій та Дніпропетровській областях. На цьому тлі Кремль активізував інформаційний тиск та погрози новими ударами по Києву. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що Росія намагається компенсувати проблеми на фронті психологічним тиском та погрозами нових масованих атак по Україні.

Нагадаємо, західні розвідки та українські військові неодноразово заявляли про значні втрати російської армії під час війни проти України. Попри це, Кремль продовжує публічно наголошувати на готовності вести затяжну війну та регулярно використовує риторику про «жертви заради перемоги».