Головна Новини
search button user button menu button

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Майже 50 країн ООН засудили масовані системні удари Росії по Києву
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Росія днями пригрозила ударами по «центрах ухвалення рішень» та «командних пунктах» у Києві

Майже 50 країн-членів Організації Об'єднаних Націй виступили зі спільною заявою, у якій рішуче засудили масовані й системні удари Російської Федерації по Києву та відкритий шантаж дипломатичних місій. Проте Сполучені Штати Америки відмовилися приєднуватися до цього документа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз за результатами засідання країн ООН.

Компромісний пункт про перемир'я

Документ, який підтримали держави Європейського Союзу, Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея, містив чітку гуманітарну вимогу.

«Ми закликаємо до негайного, повного та безумовного припинення вогню, а також підкреслюємо нагальну потребу в конкретних гуманітарних заходах, включаючи повний обмін військовополоненими, звільнення всіх незаконно утримуваних осіб та безпечне повернення всіх інтернованих та цивільних осіб, яких було примусово переміщено або депортовано, включаючи тисячі українських дітей. Ці кроки є важливими заходами зміцнення довіри для просування змістовних мирних зусиль», – йдеться в заяві.

Учасники звернення наголосили, що тривала агресивна війна РФ є постійним порушенням Статуту ООН і підриває світову безпеку. Вони вкотре висунули категоричну вимогу до Російської Федерації: негайно припинити бойові дії та забезпечити повне, негайне й безумовне виведення всіх своїх сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Ми повторюємо нашу вимогу до Російської Федерації негайно припинити свою агресивну війну та забезпечити повне, негайне та безумовне виведення всіх своїх сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у зверненні.

Попри мирний заклик колективного Заходу та Азії, Білий дім залишив документ без свого підпису.

Реакція української дипломатії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність усім державам-членам ООН, які проявили принциповість і не піддалися на залякування Кремля. Він окремо відзначив іноземних дипломатів у Києві, які проігнорували російські ультиматуми й заклики евакуюватися та продовжують свою роботу в українській столиці.

Очільник закордонного відомства наголосив, що жодні дипломатичні зусилля не матимуть ваги без реальної протидії агресору на полі бою.

«Авторитет та ефективність будь-яких зусиль, спрямованих на підтримання цілей і принципів Статуту ООН, безпосередньо залежатимуть від здатності міжнародної спільноти зупинити збройну агресію Росії проти України», – підкреслив Андрій Сибіга.

«Главком» писав, що генсек ООН Антоніу Гутерріш прокоментував заяву Кремля про плани завдати ударів по українських оборонних підприємствах та «центрах ухвалення рішень» у Києві. Він заявив, що «глибоко стурбований» повідомленнями Москви. Гутерріш нагадав, що російська заява з'явилася після повідомлень про атаку українського безпілотника по будівлі коледжу та гуртожиток в окупованому Старобільську на Луганщині. Генштаб ЗСУ вказував, що тоді атакували один зі штабів російського підрозділу «Рубікон».

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдавання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів. У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.

Читайте також:

Теги: війна Україна росія США Генсек ООН Радбез ООН ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Естонії Алар Каріс наголосив на необхідності негайної розробки довгострокової стратегії ЄС щодо відносин із РФ
Шанс на мир був у 2022-му? Президент Естонії назвав фатальну помилку Європи щодо РФ
28 квiтня, 15:21
Російський диктатор Володимир Путін перейшов на «бункерний» режим роботи
Путін боїться замаху та заколоту, між силовиками наростає конфлікт, – західна розвідка
4 травня, 09:17
Україна закликає до більш раннього припинення вогню, аби перевірити справжні наміри Кремля щодо завершення війни.
Пастка для Кремля: стало відомо, навіщо Зеленський оголосив режим тиші з 6 травня
5 травня, 16:49
Окупаційна влада вирішила, що маріупольцям зараз найбільше потрібні пафосні промови та тульська випічка
Окупанти відкрили «парк побєди» у найбільш зруйнованому районі Маріуполя
7 травня, 18:23
Трамп: Я щойно прочитав відповідь так званих «представників» Ірану. Мені це не подобається
Трамп назвав останню пропозицію Ірану щодо миру «абсолютно неприйнятною»
10 травня, 23:33
Нетаньягу та Трамп опинилися заручниками спільної війни
Іран не впав, а союз Трампа та Нетаньягу дав тріщину. Аналіз The Guardian
10 травня, 01:59
Втрати ворога станом на 16 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
16 травня, 07:15
Пошкодження зафіксовано в усіх районах міста
Масована атака на Київ: один загиблий, 21 постраждалий
24 травня, 06:24
Забив гол і розбив трофей – Солари встановив особистий рекорд
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
24 травня, 22:40

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua