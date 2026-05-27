Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією

Росія днями пригрозила ударами по «центрах ухвалення рішень» та «командних пунктах» у Києві

Майже 50 країн-членів Організації Об'єднаних Націй виступили зі спільною заявою, у якій рішуче засудили масовані й системні удари Російської Федерації по Києву та відкритий шантаж дипломатичних місій. Проте Сполучені Штати Америки відмовилися приєднуватися до цього документа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз за результатами засідання країн ООН.

Компромісний пункт про перемир'я

Документ, який підтримали держави Європейського Союзу, Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея, містив чітку гуманітарну вимогу.

«Ми закликаємо до негайного, повного та безумовного припинення вогню, а також підкреслюємо нагальну потребу в конкретних гуманітарних заходах, включаючи повний обмін військовополоненими, звільнення всіх незаконно утримуваних осіб та безпечне повернення всіх інтернованих та цивільних осіб, яких було примусово переміщено або депортовано, включаючи тисячі українських дітей. Ці кроки є важливими заходами зміцнення довіри для просування змістовних мирних зусиль», – йдеться в заяві.

Учасники звернення наголосили, що тривала агресивна війна РФ є постійним порушенням Статуту ООН і підриває світову безпеку. Вони вкотре висунули категоричну вимогу до Російської Федерації: негайно припинити бойові дії та забезпечити повне, негайне й безумовне виведення всіх своїх сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Ми повторюємо нашу вимогу до Російської Федерації негайно припинити свою агресивну війну та забезпечити повне, негайне та безумовне виведення всіх своїх сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у зверненні.

Попри мирний заклик колективного Заходу та Азії, Білий дім залишив документ без свого підпису.

Реакція української дипломатії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність усім державам-членам ООН, які проявили принциповість і не піддалися на залякування Кремля. Він окремо відзначив іноземних дипломатів у Києві, які проігнорували російські ультиматуми й заклики евакуюватися та продовжують свою роботу в українській столиці.

Очільник закордонного відомства наголосив, що жодні дипломатичні зусилля не матимуть ваги без реальної протидії агресору на полі бою.

«Авторитет та ефективність будь-яких зусиль, спрямованих на підтримання цілей і принципів Статуту ООН, безпосередньо залежатимуть від здатності міжнародної спільноти зупинити збройну агресію Росії проти України», – підкреслив Андрій Сибіга.

«Главком» писав, що генсек ООН Антоніу Гутерріш прокоментував заяву Кремля про плани завдати ударів по українських оборонних підприємствах та «центрах ухвалення рішень» у Києві. Він заявив, що «глибоко стурбований» повідомленнями Москви. Гутерріш нагадав, що російська заява з'явилася після повідомлень про атаку українського безпілотника по будівлі коледжу та гуртожиток в окупованому Старобільську на Луганщині. Генштаб ЗСУ вказував, що тоді атакували один зі штабів російського підрозділу «Рубікон».

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдавання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів. У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.