Головна Думки вголос Владислав Власюк
search button user button menu button
Владислав Власюк Уповноважений Президента України з питань санкційної політики

Новий удар по РФ: ЄС ухвалив 20-й санкційний пакет із домінуванням українських напрацювань

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Коментар щодо ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС

20 санкційний пакет ЄС демонструє високий рівень синхронізації між українськими пропозиціями та рішеннями європейських партнерів. Близько 70% пунктів пакету – як персональних, так і секторальних – безпосередньо враховують напрацювання української сторони. 

Це підтверджує головну тезу: санкції, запроваджені Україною, є індикатором і базою для подальших обмежень з боку міжнародних партнерів.

Окремим важливим треком є посилення боротьби з обходом санкцій. ЄС перейшов до активної фази застосування механізму, закладеного ще в 11-му пакеті, що дозволяє більш оперативно та системно блокувати канали незаконного постачання товарів через треті країни

Ключові аспекти 20 пакета:

  • Персональні обмеження та ВПК. До списку додано понад 30 осіб із російського ВПК, пропагандистів та олігархів, та близько 60 компаній, причетних до обходу санкцій. Важливо, що 36 із них уже перебували під українськими санкціями. Це стосується насамперед постачальників компонентів для російського оборонно-промислового комплексу.
    Також ЄС розширив перелік суб'єктів, на яких поширюються жорсткі експортні обмеження: понад 50 компаній із Росії та іноземних юрисдикцій тепер позбавлені доступу до технологій подвійного використання, що могли бути задіяні у посиленні оборонного потенціалу агресора.
    Під санкціями – Іжевский завод, Агенція перспективних технологій, багато китайських і турецьких виробників.
  • Енергетика та логістика. ЄС вперше системно підійшов до обмеження екосистеми «тіньового флоту». Санкціоновано 43 судна (всі – за пропозицією України, 21 – вже під нашими санкціями), а також порти (Туапсе та Мурманськ), страхувальників та реєстраторів. Зокрема, під обмеження потрапили 7 російських НПЗ та інфраструктура у Туапсе і Рязані, що суттєво ускладнює експортну логістику агресора. Україна внесла ці порти до своїх списків ще 2 роки тому, і це було певним «ноу-хау»
    20 санкційний пакет суттєво ускладнює для РФ придбання та обслуговування суден, зокрема LNG-танкерів і криголамів, що створює прямі перешкоди для російського газового експорту. Водночас Україна продовжує наполягати на запровадженні повної заборони на морське транспортування російської нафти та нафтопродуктів.
  • Фінансовий та цифровий сектори. Пакет містить вагомий блок щодо цифрових активів. На основі наших даних обмежено операції з токенами RUBx та Digital Ruble. Санкції проти 20 регіональних банків РФ – Аверс, Фора, Єврофінанс Моснарбанк, Лівобережний. Підстави – участь у торгівлі для ВПК та присутність на окупованих територіях. Також низці фінансових установ третіх країн (зокрема Киргизстану: Keremet та Capital Bank of Central Asia – це А7А5) суттєво звужують простір для проведення платежів за товари подвійного призначення.
  • Розширено перелік заборонених до вивозу в РФ товарів. Акцент на кольорових металах (нікель, мідь), хімічних сполуках та обладнанні для зварювання і металургії. Зокрема, під заборону потрапила продукція для обслуговування техніки, як-от вулканізовані гумові нитки та шнури, гвинти, болти й гайки з чорних металів або сталі, а також литі вироби з чавуну і сталі для потреб металургії. Санкції також торкнулися обладнання для зварювання, транспортних запобіжників та агросектору, включаючи трактори потужністю понад 130 кВт і гетероциклічні сполуки, необхідні для виготовлення пестицидів. Це пряме обмеження ресурсної бази для виробництва засобів ураження.
    У межах 20-го пакета обмежено експорт ЧПК-верстатів і радіообладнання до Киргизстану через ризик їх реекспорту до РФ для військових потреб – також на основі українських даних.

Пріоритети роботи над 21 пакетом

Ми вже розпочали консультації щодо наступного кроку. Робота над майбутнім 21 санкційним пакетом зосередиться на подальшому витісненні російських фінансових інституцій, що передбачає розширення переліку підсанкційних банків та остаточне перекриття каналів використання криптовалют для обходу обмежень.

У сфері енергетики нашим пріоритетом залишається посилення ембарго, зокрема через подальше обмеження морського експорту російської нафти й нафтопродуктів. Паралельно ми працюємо над посиленням технологічного контролю та вдосконаленням механізмів відстеження компонентів для зброї, щоб унеможливити потрапляння товарів подвійного призначення до агресора. Крім того, триватиме робота над персональними санкціями щодо представників великого бізнесу, олігархів та патріархів, які досі уникали обмежень, попри їхній безпосередній внесок у фінансування воєнного бюджету РФ.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції ембарго Україна Європейський Союз росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua