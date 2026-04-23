Новий удар по РФ: ЄС ухвалив 20-й санкційний пакет із домінуванням українських напрацювань

Коментар щодо ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС

20 санкційний пакет ЄС демонструє високий рівень синхронізації між українськими пропозиціями та рішеннями європейських партнерів. Близько 70% пунктів пакету – як персональних, так і секторальних – безпосередньо враховують напрацювання української сторони.

Це підтверджує головну тезу: санкції, запроваджені Україною, є індикатором і базою для подальших обмежень з боку міжнародних партнерів.

Окремим важливим треком є посилення боротьби з обходом санкцій. ЄС перейшов до активної фази застосування механізму, закладеного ще в 11-му пакеті, що дозволяє більш оперативно та системно блокувати канали незаконного постачання товарів через треті країни

Ключові аспекти 20 пакета:

Персональні обмеження та ВПК. До списку додано понад 30 осіб із російського ВПК, пропагандистів та олігархів, та близько 60 компаній, причетних до обходу санкцій. Важливо, що 36 із них уже перебували під українськими санкціями. Це стосується насамперед постачальників компонентів для російського оборонно-промислового комплексу.

Енергетика та логістика. ЄС вперше системно підійшов до обмеження екосистеми «тіньового флоту». Санкціоновано 43 судна (всі – за пропозицією України, 21 – вже під нашими санкціями), а також порти (Туапсе та Мурманськ), страхувальників та реєстраторів. Зокрема, під обмеження потрапили 7 російських НПЗ та інфраструктура у Туапсе і Рязані, що суттєво ускладнює експортну логістику агресора. Україна внесла ці порти до своїх списків ще 2 роки тому, і це було певним «ноу-хау»

20 санкційний пакет суттєво ускладнює для РФ придбання та обслуговування суден, зокрема LNG-танкерів і криголамів, що створює прямі перешкоди для російського газового експорту. Водночас Україна продовжує наполягати на запровадженні повної заборони на морське транспортування російської нафти та нафтопродуктів. Фінансовий та цифровий сектори. Пакет містить вагомий блок щодо цифрових активів. На основі наших даних обмежено операції з токенами RUBx та Digital Ruble. Санкції проти 20 регіональних банків РФ – Аверс, Фора, Єврофінанс Моснарбанк, Лівобережний. Підстави – участь у торгівлі для ВПК та присутність на окупованих територіях. Також низці фінансових установ третіх країн (зокрема Киргизстану: Keremet та Capital Bank of Central Asia – це А7А5) суттєво звужують простір для проведення платежів за товари подвійного призначення.

Розширено перелік заборонених до вивозу в РФ товарів. Акцент на кольорових металах (нікель, мідь), хімічних сполуках та обладнанні для зварювання і металургії. Зокрема, під заборону потрапила продукція для обслуговування техніки, як-от вулканізовані гумові нитки та шнури, гвинти, болти й гайки з чорних металів або сталі, а також литі вироби з чавуну і сталі для потреб металургії. Санкції також торкнулися обладнання для зварювання, транспортних запобіжників та агросектору, включаючи трактори потужністю понад 130 кВт і гетероциклічні сполуки, необхідні для виготовлення пестицидів. Це пряме обмеження ресурсної бази для виробництва засобів ураження.

У межах 20-го пакета обмежено експорт ЧПК-верстатів і радіообладнання до Киргизстану через ризик їх реекспорту до РФ для військових потреб – також на основі українських даних.

Пріоритети роботи над 21 пакетом

Ми вже розпочали консультації щодо наступного кроку. Робота над майбутнім 21 санкційним пакетом зосередиться на подальшому витісненні російських фінансових інституцій, що передбачає розширення переліку підсанкційних банків та остаточне перекриття каналів використання криптовалют для обходу обмежень.

У сфері енергетики нашим пріоритетом залишається посилення ембарго, зокрема через подальше обмеження морського експорту російської нафти й нафтопродуктів. Паралельно ми працюємо над посиленням технологічного контролю та вдосконаленням механізмів відстеження компонентів для зброї, щоб унеможливити потрапляння товарів подвійного призначення до агресора. Крім того, триватиме робота над персональними санкціями щодо представників великого бізнесу, олігархів та патріархів, які досі уникали обмежень, попри їхній безпосередній внесок у фінансування воєнного бюджету РФ.