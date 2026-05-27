В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року

Аліна Самойленко
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
Вдень у столиці температура коливатиметься від 21° до 23°

Сьогодні, 27 травня, в Україні мінлива хмарність, в деяких областях короткочасні дощі, грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних областях місцями, вдень в Україні повсюди короткочасні дощі, на Прикарпатті, в центральних та південних областях грози. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°, на Закарпатті та півдні країни 23-28°.

Прогноз погоди на 27 травня
Укргідрометцентр

У середу, 27 травня, у Києві мінлива хмарність. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 18-23°, у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.

Синоптики попереджють про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, погода в Україні в останні сім днів весни буде переважно помірно теплою, але з мінливим характером. Перша половина тижня видасться більш сонячною та теплою (до +25… +28°C). Проте з середи по країні пройдуть короткочасні дощі та можливі грози, що принесе короткочасне зниження температури. 

