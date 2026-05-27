Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич

Точність автоматичного розпізнавання об'єктів окулярами перевищує 95%

У Китаї технології патрульна поліція розпочала масштабне практичне тестування перших вітчизняних розумних окулярів, оснащених мікрокамерами, системами розпізнавання облич та прямим підключенням до мережевих баз даних у режимі реального часу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на China Daily.

Повна автономія та імпортозаміщення: розробка Тяньцзіня

Нові смарт-окуляри стали першим спеціалізованим оптичним пристроєм для правоохоронних органів, який було повністю незалежно розроблено та виготовлено системою громадської безпеки Китаю. Усе програмне та апаратне забезпечення є продуктом внутрішнього виробництва.

«Ці окуляри роблять наші патрулі та перевірки набагато ефективнішими, допомагаючи нам проактивно виявляти надзвичайні сили та реагувати на них», – зазначив офіцер поліції району Хепін у Тяньцзіні Чжао Баосінь. Якщо раніше патрульні покладалися виключно на власний візуальний досвід та пам'ять, то тепер пристрій автоматично аналізує простір, ідентифікуючи об'єкти, дорожні знаки та автомобільні номери.

Технічні характеристики: швидше за моргання ока

За словами Сунь Інхуа, фахівця з мобільного поліцейського загону Бюро громадської безпеки Тяньцзіня, точність автоматичного розпізнавання об'єктів окулярами перевищує 95%. Ба більше, завдяки інтеграції технології оптичного розпізнавання символів (OCR) та великих моделей штучного інтелекту, пристрій здатний обробити дані та видати результат перевірки за лічені мілісекунди – швидше, ніж людина встигне моргнути.

Інженерам також вдалося вирішити кілька важливих конструкторських завдань.

Ергономіка

Вага пристрою становить лише 40 грамів, що робить його навіть легшим за стандартні сонцезахисні окуляри. На відміну від класичних нагрудних камер, смарт-окуляри забезпечують чітку перспективу від першої особи – відеопотік не зміщується, коли офіцер нахиляється чи повертає голову.

Енергоефективність

Модель другого покоління отримала оптимізований акумулятор, який тримає заряд у 2–3 рази довше за попередню версію і забезпечує 1,5–2 години безперервної роботи, чого цілком достатньо для стандартної патрульної зміни. Дужки окулярів оснащені спеціальними датчиками: пристрій автоматично вмикається, коли офіцер одягає його, і миттєво переходить у режим очікування після зняття.

Практичні кейси

Розробники наголошують, що оскільки рівень насильницької злочинності в країні є вкрай низьким, окуляри використовують переважно для цивільної допомоги мешканцям та оптимізації трафіку. Пристрій повністю підключений до хмарної платформи, розпізнає голос та підтримує керування голосовими командами.

Офіцер Чжао Баосінь згадує випадок із практики, коли під час патрулювання перехрестя було виявлено літнього чоловіка, який дезорієнтувався і не міг назвати своє ім'я чи адресу. Завдяки розумним окулярам поліцейські миттєво ідентифікували особу громадянина, отримали контакти його родини і вже за 20 хвилин безпечно доставили дідуся додому.

Іншим успішним прикладом є вирішення хронічної проблеми заторів біля Середньої школи №21 у Тяньцзіні під час ранкового підвезення дітей. Батьки учнів реєструють свої автомобілі у спеціальній державній мініпрограмі, пов'язуючи номерні знаки із системою МВС. Поліцейські в окулярах на під'їзді до закладу миттєво зчитують «дозволені» номери та оперативно направляють водіїв для короткочасної зупинки та швидкого від'їзду, суттєво розвантажуючи вулицю.

Загальнонаціональний тренд

Прагнення до цифровізації силових структур офіційно підтримується на державному рівні урядом КНР. Згідно з аналітичним звітом компанії Zhiyan Consulting за 2026 рік, китайський ринок ІТ-систем для громадської безпеки продемонстрував стрімке зростання: якщо у 2015 році його обсяг становив 10,8 млрд юанів ($1,59 млрд), то за підсумками 2025 року цей показник сягнув 25,5 млрд юанів (середньорічний темп зростання – 8,96%).

Наразі ШІ-окуляри, дрони та робототехніка активно масштабуються в різних провінціях. Так у Чжецзяні використання окулярів дорожньою поліцією підвищило ефективність перевірки автівок на дорогах на 300%. У місті Хакоу весь процес від сканування об'єкта окулярами до виведення сповіщення на екран триває менш як 30 секунд. У місті Ченду розумні окуляри інтегрували в єдину тривимірну екосистему контролю разом із людиноподібними роботами та роботизованими собаками. У провінції Гуандун поглиблення практичного використання ШІ-окулярів внесли до стратегічного плану громадської безпеки на 2026 рік.

Тренд стає глобальним, зокрема у січні поліція Делі (Індія) успішно розгорнула аналогічні смарт-окуляри зі штучним інтелектом для забезпечення безпеки під час масштабних святкувань Дня Республіки, а Національна поліція Нідерландів тестує подібні AR-технології ще з 2020 року. За словами китайських розробників, наступним кроком стане повна синхронізація окулярів із безпілотниками та робособаками для автоматичного моніторингу важкодоступних зон під час масових заходів.

