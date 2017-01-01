Країни ОПЕК обмежили видобуток нафти до кінця наступного року

Члени ОПЕК мають намір обговорити результати нової угоди в середині майбутнього

Країни, що є членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), а також деякі інші нафтовидобувні країни домовилися подовжити угоду щодо обмеження квот щоденного нафтовидобутку до кінця наступного року. Про це повідомляє DW з посиланням на Bloomberg. «Країни, які не входять до Організації країн-експортерів нафти,



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Видобуток нафти

Члени ОПЕК мають намір обговорити результати нової угоди в середині майбутнього

Країни, що є членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), а також деякі інші нафтовидобувні країни домовилися подовжити угоду щодо обмеження квот щоденного нафтовидобутку до кінця наступного року.

Про це повідомляє DW з посиланням на Bloomberg.

«Країни, які не входять до Організації країн-експортерів нафти, приєдналися до рішення картелю продовжити угоду щодо обмеження квот щоденного нафтовидобутку. Чинна угода про скорочення видобутку нафти діє до кінця березня 2018 року, але в четвер, 30 листопада, країни ОПЕК ухвалили рішення родовжити її дію ще на дев’ять місяців», - йдеться в повідомленні.

За даними Bloomberg, Росія та інші учасники угоди, що не входять в картель, підтримали це рішення. Члени ОПЕК мають намір обговорити результати нової угоди в середині майбутнього року.

«Ми знову зустрінемося в червні, і подивимося не тільки на те, як ми виконували рішення в першій половині року, але і на наші перспективи для третього і четвертого кварталів 2018 року, і будемо діяти відповідно», - сказав міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх.

Членами ОПЕК є 14 країн.

У жовтні повідомлялося, що нафта дешевшає через зростання видобутку ОПЕК.

У четвер, 30 листопада, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні зросли в ціні до 63,41 долара за барель.