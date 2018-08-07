Країни, які розвиваються, знову приваблюють інвесторів



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Другий квартал 2018 року видався особливо важким для цієї групи країн

В липні 2018 року країни, які розвиваються, знову стали привабливими для портфельних інвестицій. Всього за минулий місяць інвестори вклали в такі країни 11,9 млрд доларів. В акції було вкладено 7,9 млрд доларів, а в боргові зобов’язання 4 млрд доларів.

В основному кошти були спрямовані в Латинську Америку (Бразилія, Мексика), а також в Азію. В той же час країни, які розвиваються в Європі, навпаки в липні 2018 року пережили відтік капіталу на 1 млрд. доларів. В червні 2018 року із цих країн навпаки вивели 10,6 млрд доларів. Про це повідомляє видання «Коммерсантъ», посилаючись на Institute of International Finance.

КНР продовжує нарощувати свою долю в таких потоках фінансів. За 2010-2016 роки китайська частка виросла із 25% до 40%. Всього ж на липень 2017-липень 2018 року портфельні інвестиції в акції КНР склали 41,4 млрд доларів – за липень 2016-липень 2017 цей показник склав 16 млрд доларів. В китайські облігації за останній рік вклали 60 млрд доларів – за рік до того лише 9 млрд доларів.

Проте в червні 2018 року притік всіх форм капіталів в КНР був від’ємним – мінус 24 млрд доларів. Як наслідок в другому кварталі 2018 року в КНР надійшло лише 11 млрд доларів, в той час як у першому кварталі цей показник склав 118 млрд доларів. В другому кварталі 2018 року спостерігається відтік капіталів також із Індії, Польщі, Бразилії, Аргентини і Туреччини. В РФ також в другому кварталі 2018 року пришвидшився відтік капіталів – 22,6 млрд доларів проти 11,3 млрд доларів за перші три місяці цього року.