Єрмак: план мирного врегулювання ситуації на Донбасі вже лежить на столі



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Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що фінальним етапом плану є місцеві вибори на Донбасі

За словами Єрмака, план можна доопрацювати, але «інша сторона» повинна визначитися, чи згодна вона на мирне врегулювання

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має план мирного врегулювання ситуації на Донбасі й фінальним етапом цього плану є місцеві вибори.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Одне з великих досягнень за цей рік – те, що ні в кого серед наших міжнародних партнерів не виникає питань про українську позицію. І сьогодні український план мирного врегулювання лежить на столі. Цей план має в кінці те, чого так чекає український народ, і чого, я сподіваюся, чекають жителі Донбасу, чекають наші військові та їхні родини... Тому сьогодні нам вдалося виставити таким чином атмосферу в переговорному процесі, як у Мінську, так і в «нормандському форматі», коли ні в кого не виникає в цьому сумнівів, залишилося тільки отримати відповіді від наших візаві», – сказав Єрмак.

За його словами, план можна доопрацювати, але «інша сторона» повинна визначитися, чи згодна вона на мирне врегулювання.

Глава Офісу президента додав, що Україна повинна повернути свою територію, забрати контроль над державним кордоном і тоді, вже на демілітаризованій зоні, на Донбасі відбудуться демократичні вибори.

Нагадаємо, цього тижня у контактній групі стався скандал: російська сторона зізналася, що записує переговори.

Раніше на засіданні 30 вересня глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську сторону не блокувати переговори і попросив Бориса Гризлова «не висувати ультиматумів».

«Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови», – заявив Кравчук.

Раніше Кравчук заявляв, що Росія і ОРДЛО заблокують все, поки Рада не дозволить вибори на Донбасі.

Також повідомлялося, що Кравчук допустив перенесення з Мінська переговорів щодо Донбасу.