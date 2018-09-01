Кравчук назвав зустрічі у Нормандському форматі комічними виставами



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«Який в біса формат, коли він не ухвалює рішень?» - зауважив Кравчук

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук вважає зустрічі «нормандської четвірки» комічними виставами.

Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Ви читали що-небудь, що вони ухвалили зараз? Який в біса формат, коли він не ухвалює рішень? Я не читав жодного документу, підписаного Путіним, Меркель, Порошенком і президентом Франції, колишнім і теперішнім! Закінчується будь-яке засідання, і починаються дискусії про те, що сказала Меркель, що сказав Порошенко. А Путін каже, що я такого не говорив і знову по колу. Одним словом, комічні вистави», - підкреслив Кравчук.

Він зауважив, що «треба було не допустити розгортання агресії, і тоді шукали дуже швидке рішення і прийшли до Мінського формату».

«Хоча, пам’ятаєте, до цього були Женевські угоди. Тут досить не ясну і не чітку роль зіграла Україна. Петро Олексійович після виборів казав, що має план миру: «Я президент миру, а не президент війни». Далі він сказав, що план миру лежить в основі Мінських процесів. Але за однієї дуже суттєвої умови, щоб питання Донбасу було тільки темою України. Але якщо у нас війна з Росією, і Росія, Кремль, організовує війну, то щоб її припинити потрібен спільний план миру. Є він? Немає», - сказав Кравчук.