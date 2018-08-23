Кравчук вважає, що у парламенті тепер сидять холуї



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Екс-президент України Леонід Кравчук

Перший президент незалежної України прокоментував заклики змінити Конституцію

Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» прокоментував ситуацію, яка склалася із Конституційною комісією, до якої він також входить. Адже, так склалося вже майже традиційно, що чим ближче до виборів, тим гучніше звучать заклики знову змінювати Конституцію. Кравчук розповів, чи наразі збирається ця Комісія, що вона обговорює та хто конкретно генерує правки до Основного закону.

«Конституційна комісія – це незалежний орган, який створюється Верховною Радою, і який не підпорядковується нікому, ані Верховній Раді, ані президенту. Що таке сьогоднішня Конституційна комісія? Це відділ Петра Порошенка для допомоги йому. Від того, що ми там намалюємо, він може відмовитися і послати до Ради те, що він схоче. Це не Конституційна комісія. Це орган, допоміжний Петру Порошенку», - вважає Кравчук.

ВАін також пояснив, чому за таких обставин не сам не вийдете зі складу Конституційної комісії: «А що це змінить? От я прийду завтра і скажу: «Знаєте, що? Конституційна комісія не працює. І тому я не хочу робити вигляд, що я член комісії. Я прошу мене звільнити». Звільнили...»

Кравчук додав, що при цьому усі прекрасно знають, що у Комісії нічого не відбувається, а сама комісія – майже декорації у чийомусь спектаклі.

«Це знають усі. Я кажу про інше. От Тимошенко зараз каже, що це має бути комісія, напрацювання якої треба буде затвердити на референдумі. Тобто вона каже – Конституція «народна». Знаєте, аби не було референдуму 91-го, я б у Біловезькій пущі не мав би такої сили, яку я мав. Так і Конституція. У нас кожен президент у всі часи хотів мати таку Конституцію, яка б його захищала. Чому зараз немає закону про імпічмент? Порошенко, коли йшов на вибори, сказав, що це буде один із перших законів. Є? Нема. Чого парламент не ставить цього питання? Тому що холуї», - підкреслив Кравчук

Політик розповів також, які саме зміни до Основного закону Комісія направляла президенту і які йому не сподобалися.

«Там у президента сидять хлопці, які кажуть за нього. Там є заступник глави Адміністрації, є інші люди – вчені, юристи… Вони кажуть: оце буде погано. Скільки вже говорили про те, як зменшити вплив президента на місцеві органи влади, адже це демократія. А вони кажуть: не можна. Потрібно, щоби президент мав право відмінити закон за певних умов. Кажуть, що, мовляв зараз війна, потрібна централізація влади, все має бути в одних руках.

Скажімо, була комісія (Конституційна комісія), створена ще тоді, коли я був головою Верховної Ради. До неї входили директори юридичних правових інститутів, юристи, правники, які говорили не те, що комусь потрібно, а те, про що каже світовий досвід, як його використати Україні. Окрім пропозицій Тимошенко я знаю, що є пропозиції у Яценюка. Він говорить дуже багато про те, що необхідно обмежити вплив президента, бо те, що є, веде до диктатури, до тоталітарного режиму. Знаю, Ігор Юхновський має проект Конституції. Тобто можна ухвалити Конституцію, яка напрацьована не в кабінетах влади, а в народі», - резюмував Кравчук.

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