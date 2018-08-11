В Україні немає легітимної Конституції - Безсмертний



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Роман Безсмертний

Безсмертний наполягає на перезаснуванні держави, де нова Конституція – це правова рамка, яка змушує працювати спільно державу і суспільство

Зміни Основного Закону нелегітимним способом призвели до того, що з точки зору конституційного права в Україні немає Конституції. Про це під час прес-конференції у Вінниці заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.

«З точки зору конституційного права в Україні немає Конституції», - сказав він.

При цьому Безсмертний зазначив, що «ця Конституція непогана, але вона виглядає як зґвалтована дівчина в українському селі». «Візьміть Шевченка і почитайте «Катерину», в такому статусі сьогодні і Конституція. Її в такий незаконний спосіб міняли останні рази, що якщо сьогодні знайдеться людина, яка подасть в Конституційний суд прохання роз’яснити чи є у нас Конституція, думаю, відповідь буде «Немає». І я цього найбільш остерігаюся», - додав він.

Політик пригадав, як брав участь у написанні Основного Закону та чим загрожувала Україні його відсутність. «Конституція – це як народження надії. Нібито текст, нібито папірець, але насправді ти відчуваєш себе по-іншому. До прийняття Основного Закону ми тільки те і робили, що зривали засідання Верховної Ради, бо то в СНД вступали, то в ще якесь лайно. І вперше 28 червня 1996 року ця небезпека, що ми втрачаємо державу, зникла. А зараз відновилася знову», - зауважив політик.

Безсмертний наполягає на перезаснуванні держави, де нова Конституція – це правова рамка, яка змушує працювати спільно державу і суспільство. Щоб продемонструвати неспроможність державних інститутів, він навів приклад того, як у 1997 році на законодавчому рівні було заборонено сумісництво для народних депутатів, а зараз у такому статусі працюють міністри. «Чому не призначено міністрів? Не призначено дві третини послів? Бо на це ніхто не реагує, система індиферентна, вона цього не бачить. Нам потрібний легітимний процес, який відновить віру, забезпечить права людини, щоб вона відчула свою потребу у державі, а держава працювала на людину», - підкреслив він.