Штраф – €1000. Італія посилює покарання за прогулянки без маски



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В Італії каратимуть за перебування без маски на вулиці

Водночас, штраф не передбачається, наприклад, за прогулянку у сільській місцевості зі своїм чоловіком/дружиною або сусідом по будинку без маски

Згідно з новим указом, носіння маски в Італії стане обов'язковим щоразу при виході з будинку, в будь-який час дня і у всіх частинах країни.

Про це повідомляє The Local.

Уряд також підвищив штрафи за відмову носити маску до 400−1000 євро, при цьому були розгорнуті поліцейські патрулі для перевірки дотримання правил на вулицях.

Компанії, які не дотримуються правила у своїх приміщеннях, можуть бути оштрафовані на суму до 1000 євро і ризикують бути закритими на термін до 30 днів.

У новій постанові, схваленій італійським парламентом в середу вранці і яка набуде чинності з четверга, вказується, що люди повинні завжди носити маску, використовуючи її «навіть на відкритому повітрі, коли знаходяться поруч з іншими людьми, які не належать до тієї ж сім'ї».

Таким чином, штраф не передбачається, наприклад, за прогулянку по сільській місцевості зі своїм чоловіком або сусідом по будинку без маски.

Діти до шести років і люди з особливими обмеженими можливостями звільнені від носіння маски, як і всі, хто тренується наодинці на відкритому повітрі.

Дозволено знімати маску при вживанні їжі в ресторанах і кафе, які повинні тримати клієнтів на відстані не менше метра.

Нове правило посилює попередню вимогу носити маски в громадських місцях усередині приміщень і на відкритому повітрі з 18:00 до 6:00. І дотепер максимальна сума штрафу становила 400 євро.

Станом на 7 жовтня в Італії зафіксовано 330 тисяч випадків Covid-19.

Як вже відомо, в Італії продовжили надзвичайний стан через спалах коронавірусу. Карантин буде діяти до 31 січня 2021 року.

Наразі Чехія за числом захворювань на Covid-19 випереджає всі інші країни ЄС.

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