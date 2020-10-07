Кулеба запросив Британію приєднатися до Кримської платформи



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Кулеба запросив Британію приєднатися до Кримської платформи

Дмитро Кулеба поінформував Домініка Рааба про створення Кримської платформи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Домініком Раабом і запросив приєднатися до Кримської платформи.

Зустріч відбулася під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, повідомляє МЗС України.

«Дмитро Кулеба поінформував Домініка Рааба про створення Кримської платформи – нового міжнародного майданчика, який консолідує міжнародні зусилля з деокупації Криму – та запросив Велику Британію до участі у ньому», – повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що глава української дипломатії подякував британському колезі за незмінну позицію Великої Британії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів, а також відзначив практичні кроки Сполученого Королівства на підтримку обороноздатності України та впровадження реформ.

Сторони також привітали заплановане підписання Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, яка виводить двосторонні відносини на рівень стратегічного партнерства.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств двох держав висловились на користь підтримання політико–дипломатичного тиску на РФ з метою примушення її до поваги міжнародних норм та припинення агресії проти України.

Кулеба та Рааб домовилися про подальшу координацію дій в ООН та інших міжнародних організаціях, поглиблення співпраці у міграційній сфері, обговорили розвиток торгівлі та інвестицій між двома країнами.