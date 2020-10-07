МОЗ ініціює залучення приватних лабораторій до тестування на Covid-19 за державний кошт



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Незабаром в Україні з’являться й швидкі тести на антиген Covid-19

На початку епідемії в Україні проводилося лише 200 тестів на добу, зараз це 32 тисячі

Міністерство охорони здоров’я продовжує нарощувати потужності лабораторій, щоб збільшити кількість тестувань. Зокрема, на наступному засіданні уряду МОЗ ініціюватиме рішення щодо залучення приватних лабораторій до проведення тестів на Covid-19 державним коштом.

Також незабаром в Україні почнуть з’являтися швидкі тести на антиген Covid-19. Окрім того, наразі верифікацію проходять українські тести. Про це на щоденному брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«На початку епідемії в Україні проводилося лише 200 тестів на добу, зараз це 32 тисячі. Так, виникають випадки, коли доводиться чекати результати ПЛР-тестів декілька днів. МОЗ реагує на це оперативно. Але наголошую, що ми з нуля збудували систему тестування. Вона була зруйнована вщент. Ми і далі будемо нарощувати кількість тестувань і потужності лабораторій, щоб наші можливості відповідали потребам країни», - повідомив очільник МОЗ.

Міністр наголосив, що на сьогодні існує напружена ситуація з тестуванням, зокрема, у Донецькій, Харківській та Одеській областях. Міністерство відстежує цю ситуацію та приймає відповідні рішення, зокрема, оперативно підключає до цього процесу лабораторії з інших областей, в яких є достатньо потужностей - це лабораторії Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської областей.

Також Степанов звернув увагу, що повідомлення, які з’являються у ЗМІ та соцмережах щодо нестачі в деяких лікарнях ліжок для хворих на Covid-19, не відповідають дійсності.

«У країні є достатня кількість лікарень та медичних працівників, які надають медичну допомогу. Міністерство відстежує ситуацію та постійно вводить додаткові ліжка», - зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив, що до початку грудня МОЗ планує збільшити кількість ПЛР-тестів до 50 тисяч на добу.

Крім того, мер столиці Віталій Кличко розповів, скільки тестів на коронавірус роблять у Києві.

До слова, Міністерство охорони здоров’я та Інститут когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів про коронавірус.

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