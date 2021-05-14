Кремль і далі не відмовляється від тиску на Україну – генерал ЗСУ Романенко

Романенко:«Від доби до тижня потрібно, щоб всі російські війська повернути на свої місця і почати бойові дії»

Військова загроза на східних кордонах для України не минула, адже Росія відвела свої війська від кордонів на незначну відстань. Таким тиском РФ продовжує намагатись схилити Україну до прямих переговорів з сепаратистами ДНР і ЛНР, на що ніяк не можна погоджуватись. Про це військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Незважаючи на те, що росіяни відводять війська, незважаючи на заяви керівництва Росії, не кажучи вже про так званих лідерів так званих «республік» – вони продовжують збройні дії на лінії зіткнення. Це дуже небезпечно, тим більше, що ми бачимо, що війська відведені недалеко. За оцінками експертів, від доби до тижня потрібно, щоб все повернути на свої місця і почати бойові дії», – сказав Романенко про війська Росії біля кордонів України.

Генерал ЗСУ пояснив: ескалація Росією бойових дій на Донбасі свідчить, що Кремль і далі не відмовляється від тиску на Україну з метою примусити Київ до прямих переговорів з самопроголошеними ДНР і ЛНР. Припуститись такої помилки і «розв'язати руки» Кремлю Україна не має права, застеріг військовий експерт.

«Якщо повторити помилку, яка була в Придністров'ї, і погодитися на переговори з сепаратистами, то росіяни знімають з себе всю відповідальність, стають третьою стороною і надають «миротворчу» допомогу. Це знімає також фінансову відповідальність, тому не можна робити такі помилки», – сказав Романенко.

Тим часом, глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, які завдання стоять перед потенційною зустріччю між президентами України і Російською Федерацією. На потенційній зустрічі Зеленського та Путіна планується провести аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту «нормандської четвірки».