Кремль лякає кровопролиттям у відповідь на схвалення США продажу зброї Україні

Речник Пєскова заявив, що рішення США призведе до кровопролиття на Донбасі

Адміністрація президента РФ вважає, що схвалення США ліцензій на продаж летальної зброї Україні призведе до кровопролиття на Донбасі. «Напевно, це зайвий раз підігріє і без того гарячі голови націоналістів, які прагнуть тільки до того, щоб знову перейти до силового методу врегулювання на Донбасі, абсолютно безперспективного, і знову



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Дмитро Пєсков

Речник Пєскова заявив, що рішення США призведе до кровопролиття на Донбасі

Адміністрація президента РФ вважає, що схвалення США ліцензій на продаж летальної зброї Україні призведе до кровопролиття на Донбасі.

«Напевно, це зайвий раз підігріє і без того гарячі голови націоналістів, які прагнуть тільки до того, щоб знову перейти до силового методу врегулювання на Донбасі, абсолютно безперспективного, і знову розв’язати кровопролиття», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що Державний департамент схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україну на суму 41,5 млн. дол. США.

При цьому про експорт більш важкої зброї, запитуваної українським урядом, такої як протитанкові ракети Javelin, не йшлося.

Видання назвало це рішення першим з часів президентства Барака Обами дозволом на продаж Україні летального озброєння.

Експерти і офіційні особи в США заявили, що рішення про продаж летальної зброї Україні, є значною зміною підходу адміністрації Трампа і політики США в цілому.

Джерело: Радіо Свобода