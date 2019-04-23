Кремль може нав’язати свій порядок денний новому українському керівництву – експерт



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Володимир Зеленський у другому турі виборів президента набрав 73,22% голосів Фото: Станіслава Груздєва

Слід очікувати низки кроків із боку РФ у формі жестів доброї волі, попередив директор ІСП Євген Магда

Негативно на зовнішній політиці України буде позначатися брак управлінського досвіду нового президента, незавершеність процесу формування команди. Такі думки висловив директор Інституту світової політики Євген Магда під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Перш за все Євген Магда проаналізував загальні виклики, які будуть стояти серед українською зовнішньою політикою. «Серед таких викликів відзначу високий рівень турбулентності в міжнародних відносинах, брак консолідованих національних інтересів, агресивні наміри РФ», - каже Магда.

Окрім того, на думку директора ІСП, негативно на зовнішній політиці України буде позначатися брак управлінського досвіду нового президента, незавершеність процесу формування команди. Врешті решт негативним чинником на наступні роки буде і зростаюча втома населення від російської агресії на Донбасі.

Також Євген Магда зупинився на відносинах України із пострадянськими країнами. «Слід очікувати низки кроків із боку РФ у формі жестів доброї волі таких як готовність звільнити полонених моряків. Проте за такими кроками може стояти бажання Кремля нав’язати свій порядок денний новому українському керівництву. Україна має позиціонувати себе як альтернативний центр сили на пострадянському просторі. Це в тому числі означає необхідність підтримувати нормальні відносини із сусідніми країнами і спробувати реанімувати ГУАМ», - резюмував директор ІСП.

Переглянути запис прес-конференції:

Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).