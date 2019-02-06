Кремль розробив нову технологію, щоб втримати владу - російський опозиціонер



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Російський опозиціонер Василь Краснов Фото: Главком

У Путіна обрали технологію вкидів у маси думок, що влада РФ бореться з корупціонерами

За останні п’ять років в Росії відбувається зубожіння населення. Але люди це не пов’язують з анексією Криму та розв’язаною війною Росією на Донбасі. Про це розповів російський опозиціонер Василь Краснов під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За словами російського опозиціонера, за останні п’ять років в Росії відбувається зубожіння населення. Люди в середньому в глибинці виживають на 13 тисяч рублів. Але вони це не пов’язують з анексією Криму та розв’язаною Росією війною на Донбасі. «Я чув розмову двох пенсіонерок, які цікавилися одна в одної рівнем пенсії. Одна отримує 7 500 рублів, а інша – 7 300 рублів. І обидві бабусі кажуть, от дати ці гроші Путіну, і хай прожив би на них», - говорить Краснов.

Він розповів також про нову технологію Кремля, коли призначаються винні у зубожінні населення – а саме корупціонери. Аби відвести увагу від думки, що проблеми виникають через анексію Криму.

«Зараз почалися гучні скандали з арештами чиновників-корупціонерів. Таким чином влада показує, що мовляв, вся проблема у корупції. Справа в тім, що в Росії питання корупції не виведено в проблему номер один. Це у вас в Україні ви усвідомили, що корупція це проблема, і відкрито говорите про неї і боретеся, а в Росії – ні. Тому Кремль зараз для себе обирає технологію вкидів у маси думку, що влада бореться з корупціонерами, будуть частково тицяти пальцем на негідників, і демонструвати боротьбу, мовляв, всі біди через них. І всі арешти відбуваються завдяки Путіну. Це звичайна політтехнологія, щоб втримати владу», - продовжує Краснов.

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