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    Дратує і втомив. Рівень довіри до Путіна за два роки впав удвічі (дослідження)

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    <span>За словами глави &laquo;Левада-центру&raquo; Льва Гудкова, падіння рейтингу Путіна &laquo;пояснюється стійким роздратуванням росіян і втомою від президента&raquo;</span> - Дратує і втомив. Рівень довіри до Путіна за два роки впав удвічі (дослідження)
    За словами глави «Левада-центру» Льва Гудкова, падіння рейтингу Путіна «пояснюється стійким роздратуванням росіян і втомою від президента»

    Лише трохи більше третини росіян, 35%, довіряють зараз президенту Путіну

    За останні два роки рейтинг довіри президенту РФ Володимиру Путіну впав майже вдвічі - в грудні 2017 року він становив майже 60%, зараз - 35%. Про це свідчать результати січневого опитування «Левада-центру».
    Лише трохи більше третини росіян, 35%, довіряють зараз президенту Путіну. У порівнянні з вереснем 2019 року рейтинг знизився на 4 процентних пункти. У листопаді 2017-го рейтинг довіри президенту становив 59%, тобто за два роки він впав на 24%.

    За словами глави «Левада-центру» Льва Гудкова, продовження спаду «пояснюється стійким роздратуванням росіян і втомою від президента». «Його нова риторика, що стосується соціальних тем, дає короткочасний ефект. Падіння почалося давно, і це навіть не ефект пенсійної реформи 2018 року: воно йде повільно і поступово, і це більш показовий тренд, ніж різкі скачки рейтингу. Наростає незадоволення станом справ в економіці, неможливістю нормально заробляти», - заявив газеті соціолог.

    Водночас інший показник - рейтинг схвалення діяльності президента - продовжує залишатися на одному і тому ж рівні (60-70%). Це пояснюється тим, що довіра стосується перш за все оцінки соціальної сфери, схвалення же пов'язано із зовнішньою політикою, риторикою «батьківської турботи», пояснив Гудков.

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