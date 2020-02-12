Дратує і втомив. Рівень довіри до Путіна за два роки впав удвічі (дослідження)
Лише трохи більше третини росіян, 35%, довіряють зараз президенту Путіну
За словами глави «Левада-центру» Льва Гудкова, продовження спаду «пояснюється стійким роздратуванням росіян і втомою від президента». «Його нова риторика, що стосується соціальних тем, дає короткочасний ефект. Падіння почалося давно, і це навіть не ефект пенсійної реформи 2018 року: воно йде повільно і поступово, і це більш показовий тренд, ніж різкі скачки рейтингу. Наростає незадоволення станом справ в економіці, неможливістю нормально заробляти», - заявив газеті соціолог.
Водночас інший показник - рейтинг схвалення діяльності президента - продовжує залишатися на одному і тому ж рівні (60-70%). Це пояснюється тим, що довіра стосується перш за все оцінки соціальної сфери, схвалення же пов'язано із зовнішньою політикою, риторикою «батьківської турботи», пояснив Гудков.