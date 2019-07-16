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    В депутати з розшуку: хто йде в списку «Опозиційної платформи - За життя»

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    В депутати з розшуку: хто йде в списку «Опозиційної платформи - За життя»

    Прохідні місця у списку Опозиційної платформи «За життя», що за останніми рейтингами займає 2 місце у парламенті, зайняли фігуранти гучних антикорупційних розслідувань.

    В об'єднану опозиційну платформу Юрій Бойко і Вадим Рабінович взяли прихильника язичництва, заступника Пшонки у розшуку і організатора корупційних схем в Міноборони.

    Опозиційна платформа «За життя» об’єдналась у листопаді 2018-го року напередодні виборів Президента. Її очолили одразу 2 лідери нової політсили - Юрій Бойко і Вадим Рабінович. Але ще за декілька місяців до того, Вадим Рабінович згадував нинішніх соратників серед «організаторів економічного геноциду українського народу».

    «Продовжується політика економічного геноциду України і українського народу. Вони обіцяли не піднімати ціну на газ. Усе підвищення піде у 2 кишені - Льовочкіна і Бойко. Нічого особистого хлопці, я просто не можу більше дивитись на це».

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    А також відмовився вступати у спільну політичну силу з нинішніми соратниками: 

    «Мені зателефонував один з тих, хто завжди стоїть за плечима наших політиків, і кого можна знайти при Кучмі, при Ющенко. Це пан Льовочкін. Він мені сказав 3 речі. Перше - повернутись до Опоблоку. Друге - забрати з НАБУ заяву по Льовочкіну. І третє - прилетіти терміново до нього на яхту, де він сидить зі своїми кураторами з ЦРУ чи КГБ. За це я отримаю: телеканал Інтер у повне розпорядження та 5 мільйонів доларів.(....) Засуньте свої гроші собі в дупу, пан Льовочкін!»

    Попри це Сергій Льовочкін у спільному списку іде 5-тим номером.

    Не лише він, а й велика частина інших прохідних кандидатів від партії «За життя» є фігурантами антикорупційних розслідувань та учасниками корупційних схем. 

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    Джерело: Bihus.info

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