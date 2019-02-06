Крейсер і суховантаж ВМФ США зіштовхнулися біля Флориди



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Кораблі USS Leyte Gulf (CG-55) та USNS Robert E. Peary (T-AKE-5) провели тренування біля Флорили у США

Після інциденту кораблі продовжили тренування

В рамках тренувань біля берегів штату Флорида стався інцидент за участю крейсера USS Leyte Gulf (CG-55) і корабля-суховантажа USNS Robert E. Peary (T-AKE-5). Про це повідомляє видання USNI News.

Кораблі зіштовхнулися в рамках відпрацювання завдання щодо поповнення запасів крейсера. Жоден член екіпажів двох кораблів не постраждав.

Так само огляд кораблів вище ватерлінії не показав жодних значних пошкоджень чи пробоїн. Після інциденту кораблі продовжили виконання завдань. Повну оцінку пошкоджень крейсера і корабля-суховантажа проведуть після повернення до портів приписки.

Кораблі USS Leyte Gulf (CG-55) та USNS Robert E. Peary (T-AKE-5) беруть участь в тренуванні кораблів авіасносної ударної групи 12 на чолі із авіаносцем USS Abraham Lincoln (CVN-72).